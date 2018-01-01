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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5100510151025103>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:34

  Stringer написав:а кто помнит, после того как альфа ввела плату за внешние сэп переводы сколько времени прошло пока они одумались?

Это было временное и недолгое помутнения рассудка, да и то во время пике гривны, а в последнее время больше напоминает клинический случай который с трудом поддается лечению, и это практически по всем направлениям.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:13

  clientage написав:
  curiousobro написав:Вообще то депозитчик НЕ кормилец

иждивенец шоли?
или так - ни то ни сё? :wink:
Кормилец, он, особенно для сберегательной банки :)

Именно ни то ни се.
Если некому дать кредит, то зачем банку депозит? Первично умение найти кормильцев кредиторов, а вопрос с ресурсной базой можно решать и не депозитами населения.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:23

Да кормильца Алла находит благодаря пару кликов Плякой.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:07

  Інкогніто написав:Вводится контроль срока пребывания денег на сберсчете при снятии наличных напрямую - сказали в отдалении.

И сколько теперь деньги должны отлежаться на сбере, чтобы у контроля не было вопросов?
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:18

  sola написав:
  Інкогніто написав:Вводится контроль срока пребывания денег на сберсчете при снятии наличных напрямую - сказали в отдалении.

И сколько теперь деньги должны отлежаться на сбере, чтобы у контроля не было вопросов?


на этот вопрос пока никто ответа не дал )
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 01:43

Re: Альфа-Банк

Вроде где то мелькало что при снятии с ощадного нужно предупредить за 5 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 02:28

  nick_verbovskiy написав:lov2108
Ну тут теж проблем. В Комфорті тільки одна карточка - гривнева. А якщо депо валютний - то тоді вже Ультра треба відкривати... А там умови теж не ахті - треба певну суму мати на рахунку альбо місячна плата. Одним словом, щоби зняти валюту - по любому треба щось та відстьогнути Аллі.


Поточний $$$ для депо
І комфорт пакет щоб не брали коміс за зняття депо грошей з поточного ну і заяву на відкл смс інфо
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 03:04

  clientage написав:
  lov2108 написав:і буде вам щещтя

а пока геммор :mrgreen:
...и кому -- кормильцу-депозитчику. Деб..ы, б.я!(с)

..ну так ,судя по происходящему , в банке решили депозитчиков перевесити в другую категорию-спонсоры ! :lol: И это при том что инфляция растет вместе с ценами , но ставки по депо -падают ниже плинтуса , за то ставки по кредитам как были заоблачные так и остаются . Судя по всему кто-то решил что в банк будут нести деньги по любому...но мне так видится что нужно таки просить Лаврова - пусть "покашляет "..хотя не думаю что кому то глаза откроются....в общем жаль...(
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 07:34

Re: Альфа-Банк

Ну так те у кого дофига денег и так их понесут в банк. При любом проценте.
Тут главно не перегнуть палку что бы не вынесли за пределы страны.
Даже те у кого мало денег и собирают на что то - смысл держать дома? Разве что валютные вклады запретят или перестанут их гарантировать.
Отпадет только та категория которая зарабатывает на размещении денег в банках.
Ну так тут уже давно дают однозначный намек - ищите другие места где можно зарабатывать деньги с помощью капитала.
Не думаю, что последняя категория критична для банковской системы.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:27

  Ukrainian написав:
  nick_verbovskiy написав:lov2108
Ну тут теж проблем. В Комфорті тільки одна карточка - гривнева. А якщо депо валютний - то тоді вже Ультра треба відкривати... А там умови теж не ахті - треба певну суму мати на рахунку альбо місячна плата. Одним словом, щоби зняти валюту - по любому треба щось та відстьогнути Аллі.


Поточний $$$ для депо
І комфорт пакет щоб не брали коміс за зняття депо грошей з поточного ну і заяву на відкл смс інфо


Почему Вы решили, что факт наличия Пакета Комфорт влияет на комиссию при снятии средств с ТС?
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