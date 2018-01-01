Додано: Вів 02 січ, 2018 07:34

Ну так те у кого дофига денег и так их понесут в банк. При любом проценте.

Тут главно не перегнуть палку что бы не вынесли за пределы страны.

Даже те у кого мало денег и собирают на что то - смысл держать дома? Разве что валютные вклады запретят или перестанут их гарантировать.

Отпадет только та категория которая зарабатывает на размещении денег в банках.

Ну так тут уже давно дают однозначный намек - ищите другие места где можно зарабатывать деньги с помощью капитала.

Не думаю, что последняя категория критична для банковской системы.