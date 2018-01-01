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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51035104510551065107>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:53

  IMPRINTER написав:
  Q23 написав:
  IMPRINTER написав:sola

там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )


Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???


вам пока ничего )
был бы комфорт - побрили бы на 8 грн. в мес. )


Хух..... опустите мне веки :D
Q23
 
Повідомлень: 524
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:43

  Q23 написав:
  IMPRINTER написав:sola

там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )


Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???

Вы это... Веки то у Вас как давно закрыты? Суммы по депо хватает для Блека?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2791
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Подякували: 187 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:59

  guntherhouse777 написав:
  Q23 написав:
  IMPRINTER написав:sola

там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )


Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???

Вы это... Веки то у Вас как давно закрыты? Суммы по депо хватает для Блека?

Ну там не обязательно сумма депо :D
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lov2108
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Повідомлень: 1704
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Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:23

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  guntherhouse777 написав:
  Q23 написав:
  IMPRINTER написав:sola

там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )


Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???

Вы это... Веки то у Вас как давно закрыты? Суммы по депо хватает для Блека?

Ну там не обязательно сумма депо :D[/quote]

А шо за сумма ?
Q23
 
Повідомлень: 524
З нами з: 04.04.11
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:24

Q23

определяется по Формуле

Фонд+50к
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлень: 32828
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:29

  IMPRINTER написав:Q23

определяется по Формуле

Фонд+50к


Я отстал от жызни. Пичалька, хм...
Q23
 
Повідомлень: 524
З нами з: 04.04.11
Подякував: 572 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:13

  Q23 написав:
  IMPRINTER написав:Q23

определяется по Формуле

Фонд+50к


Я отстал от жызни. Пичалька, хм...


Готовьте деньги на комис. :mrgreen:
https://alfabank.ua/upload/Changes_Tariffs_ukr%20_01.09.17.pdf
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:21

  IMPRINTER написав:изучайте изменения

https://alfabank.ua/about/press/informu ... -osib-2347

п 2.4 уже нет приписки про пакет ... 1% снимают у всех хоть с пакетом хоть без пакета
с 19.01


Многие переселенцы с ВТБ и младшей сестренки свифтовали на текущий Аллы, я так понимаю теперь без пакета этого не стоит делать.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:29

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Готовьте деньги на комис. :mrgreen:


що за коміс, яка формула?
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:39

  greenozon написав:
  ruvex написав:Готовьте деньги на комис. :mrgreen:


що за коміс, яка формула?


раньше за блек небыло комисс при депо 150 к(или от 200) ... а щас от 250 к ... дале ко не у всех есть депо свыше фонда ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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