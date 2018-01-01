|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 17:53
IMPRINTER написав: Q23 написав: IMPRINTER написав:sola
там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )
Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???
вам пока ничего )
был бы комфорт - побрили бы на 8 грн. в мес. )
Хух..... опустите мне веки
-
Q23
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 04.04.11
- Подякував: 572 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:43
Q23 написав: IMPRINTER написав:sola
там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )
Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???
Вы это... Веки то у Вас как давно закрыты? Суммы по депо хватает для Блека?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2791
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:59
guntherhouse777 написав: Q23 написав: IMPRINTER написав:sola
там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )
Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???
Вы это... Веки то у Вас как давно закрыты? Суммы по депо хватает для Блека?
Ну там не обязательно сумма депо
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:23
quote="4255766:lov2108"]
guntherhouse777 написав: Q23 написав: IMPRINTER написав:sola
там кстати по тексту выше и про пуши еще нерожденные есть упоминание )
Шо за кипешь ? Поднимите мне веки! Депо есть, блэк есть... шо мне меняется с 19.01. ???
Вы это... Веки то у Вас как давно закрыты? Суммы по депо хватает для Блека?
Ну там не обязательно сумма депо
[/quote]
А шо за сумма ?
-
Q23
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 04.04.11
- Подякував: 572 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:24
Q23
определяется по Формуле
Фонд+50к
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 32828
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 5214 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:29
IMPRINTER написав:Q23
определяется по Формуле
Фонд+50к
Я отстал от жызни. Пичалька, хм...
-
Q23
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 04.04.11
- Подякував: 572 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:13
Q23 написав: IMPRINTER написав:Q23
определяется по Формуле
Фонд+50к
Я отстал от жызни. Пичалька, хм...
Готовьте деньги на комис. https://alfabank.ua/upload/Changes_Tariffs_ukr%20_01.09.17.pdf
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 5776
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:21
Многие переселенцы с ВТБ и младшей сестренки свифтовали на текущий Аллы, я так понимаю теперь без пакета этого не стоит делать.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 5776
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:39
greenozon написав: ruvex написав:
Готовьте деньги на комис.
що за коміс, яка формула?
раньше за блек небыло комисс при депо 150 к(или от 200) ... а щас от 250 к ... дале ко не у всех есть депо свыше фонда ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 32828
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 5214 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8432
|1249535
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14509
|2048548
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|11993
|2358114
|
реклама
|