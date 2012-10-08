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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5104510551065107>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:44

100 грн. в месяц за Блэк. недорого.Если не выполнили условия. Начиная с 1.09.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:51

  guntherhouse777 написав:100 грн. в месяц за Блэк. недорого.Если не выполнили условия. Начиная с 1.09.


говно-випов алла побрила на соточку в мес. )) теперь очередь побрить лошков комфортных на 8 грн. в мес. )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:56

Re: Альфа-Банк

А для цего блеку треба 250тис грн чи еквівалент у валюті? І як рахують - якщо якийсь день курс просів і стало 249.990 то упс?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:04

  chipmunk написав:А для цего блеку треба 250тис грн чи еквівалент у валюті? І як рахують - якщо якийсь день курс просів і стало 249.990 то упс?

эквивалент по курсу НБУ :)
просів -- попали
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:06

  clientage написав:
  chipmunk написав:А для цего блеку треба 250тис грн чи еквівалент у валюті? І як рахують - якщо якийсь день курс просів і стало 249.990 то упс?

эквивалент по курсу НБУ :)
просів -- попали

Все по чести, исключительно на доверии. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:07

  chipmunk написав:А для цего блеку треба 250тис грн чи еквівалент у валюті? І як рахують - якщо якийсь день курс просів і стало 249.990 то упс?

Там считают среднемесячный остаток по всем депо и текущим счетам во всех валютах (стественно в гривневом эквиваленте). То есть несколько дней в течении месяца остаток на счетах может быть ниже 250 кГрн., но в среднем за месяц должен превышать и тогда комиса не будет. НО есть и другой способ - в течении месяца сделать установленное для каждого тарифа количество покупок в торгово-сервисной сети, включая оплату товаров и услуг через интернет и использованием пакетной карты. И тогда пофиг сколько у вас остаток по счетам.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:08

ruvex

ну что Алка сначала побрила толстосумов - у кого было депо под фонд, теперь взялась за традиционные жертвы - рядовых оленей )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:13

IMPRINTER, догоняется... как обычный алкаш... скоро будет просто ̶п̶р̶о̶б̶к̶у̶ ̶н̶ю̶Х̶а̶т̶ь̶ брать 50коп за вход на отделение :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:11

Не понимаю в чем проблема набить 8-10 операций по карте
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:15

  Solar_simfi написав:Не понимаю в чем проблема набить 8-10 операций по карте

8-10-12
аднака, время жалко да и сноворка нужна ж :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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