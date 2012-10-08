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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:44
100 грн. в месяц за Блэк. недорого.Если не выполнили условия. Начиная с 1.09.
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:51
говно-випов алла побрила на соточку в мес. )) теперь очередь побрить лошков комфортных на 8 грн. в мес. )
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:56
Re: Альфа-Банк
А для цего блеку треба 250тис грн чи еквівалент у валюті? І як рахують - якщо якийсь день курс просів і стало 249.990 то упс?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 02 січ, 2018 21:04
эквивалент по курсу НБУ
просів -- попали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 січ, 2018 21:06
Все по чести, исключительно на доверии.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 02 січ, 2018 21:07
Там считают среднемесячный остаток по всем депо и текущим счетам во всех валютах (стественно в гривневом эквиваленте). То есть несколько дней в течении месяца остаток на счетах может быть ниже 250 кГрн., но в среднем за месяц должен превышать и тогда комиса не будет. НО есть и другой способ - в течении месяца сделать установленное для каждого тарифа количество покупок в торгово-сервисной сети, включая оплату товаров и услуг через интернет и использованием пакетной карты. И тогда пофиг сколько у вас остаток по счетам.
Додано: Вів 02 січ, 2018 21:08
ruvex
ну что Алка сначала побрила толстосумов - у кого было депо под фонд, теперь взялась за традиционные жертвы - рядовых оленей )
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Додано: Вів 02 січ, 2018 21:13
IMPRINTER, догоняется... как обычный алкаш... скоро будет просто ̶п̶р̶о̶б̶к̶у̶ ̶н̶ю̶Х̶а̶т̶ь̶ брать 50коп за вход на отделение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:11
Не понимаю в чем проблема набить 8-10 операций по карте
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:15
8-10-12
аднака, время жалко да и сноворка нужна ж
... делайте хоть что-нибудь!
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