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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5105510651075108>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:23

  clientage написав:
  Solar_simfi написав:Не понимаю в чем проблема набить 8-10 операций по карте

8-10-12
аднака, время жалко да и сноворка нужна ж :)

С компа за полчаса на 2 карты справляюсь:) главное не забыть это сделать.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:24

Согласен: заниматься ерундой (оплатой дебеткой мелких покупок) - на любителя. Предпочитаю платить 20 гривен за Ультру. И везде платить кредитками с кэшбеком.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:30

А наше кодло решило разместить на депо именно валюту под Ультру
Но чот уже тоже косимся на выкрутасы Алки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:36

clientage
Не думаю, что в этом году будут повышать сумму для бесплатного обслуживания Ультры.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:41

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Согласен: заниматься ерундой (оплатой дебеткой мелких покупок) - на любителя. Предпочитаю платить 20 гривен за Ультру. И везде платить кредитками с кэшбеком.

240 грн год. Прикидывали какой это процент от кредитнго профита?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:50

Aps
Ещё раз, медленно - я не буду заниматься х...нёй в виде оплаты чипом Ультры в магазинах. Мне это крайне неудобно и денег почти всегда на ультровской карте нет. А 240 грн. с недавних пор за денёк при желании можно на бирже получить ;)

P.S. А вы прикидывали сколько можно сэкономить, не тратя деньги, например, на бухло? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:04

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Aps
Ещё раз, медленно - я не буду заниматься х...нёй в виде оплаты чипом Ультры в магазинах. У меня там и денег почти всегда нет. А 240 грн. с недавних пор за денёк при желании можно на бирже получить ;)

P.S. А вы прикидывали сколько можно сэкономить, не тратя деньги, например, на бухло? :D


Прикидывал. Доход от кредиток перекрывает эти траты. )
Зы. И при чем тут магазины?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:51

  Vorlon написав:Aps
Ещё раз, медленно - я не буду заниматься х...нёй в виде оплаты чипом Ультры в магазинах. Мне это крайне неудобно и денег почти всегда на ультровской карте нет. А 240 грн. с недавних пор за денёк при желании можно на бирже получить ;)

P.S. А вы прикидывали сколько можно сэкономить, не тратя деньги, например, на бухло? :D

еще раз. медленно. можно намекнуть.
что не обязательно нужно делать оплаты чипом в магазинах
альтернатив тут уже на форуме накидали - мама не горюй :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:12

curiousobro
Оплата чего-то в Интернете? Нету у меня столько мелких платежей...

P.S. Воли у меня тоже нет.
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 03 січ, 2018 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:28

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Оплата чего-то в Интернете? Нету у меня столько мелких платежей...


Ну телефон у вас казенный. А квартира тоже? ;)
Aps
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