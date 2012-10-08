С компа за полчаса на 2 карты справляюсь:) главное не забыть это сделать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:23
С компа за полчаса на 2 карты справляюсь:) главное не забыть это сделать.
Skiw
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:24
Согласен: заниматься ерундой (оплатой дебеткой мелких покупок) - на любителя. Предпочитаю платить 20 гривен за Ультру. И везде платить кредитками с кэшбеком.
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:30
А наше кодло решило разместить на депо именно валюту под Ультру
Но чот уже тоже косимся на выкрутасы Алки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:36
clientage
Не думаю, что в этом году будут повышать сумму для бесплатного обслуживания Ультры.
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:41
Re: Альфа-Банк
240 грн год. Прикидывали какой это процент от кредитнго профита?
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:50
Aps
Ещё раз, медленно - я не буду заниматься х...нёй в виде оплаты чипом Ультры в магазинах. Мне это крайне неудобно и денег почти всегда на ультровской карте нет. А 240 грн. с недавних пор за денёк при желании можно на бирже получить
P.S. А вы прикидывали сколько можно сэкономить, не тратя деньги, например, на бухло?
Додано: Вів 02 січ, 2018 23:04
Re: Альфа-Банк
Прикидывал. Доход от кредиток перекрывает эти траты. )
Зы. И при чем тут магазины?
Додано: Вів 02 січ, 2018 23:51
еще раз. медленно. можно намекнуть.
что не обязательно нужно делать оплаты чипом в магазинах
альтернатив тут уже на форуме накидали - мама не горюй
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:12
curiousobro
Оплата чего-то в Интернете? Нету у меня столько мелких платежей...
P.S. Воли у меня тоже нет.
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 03 січ, 2018 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:28
Re: Альфа-Банк
Ну телефон у вас казенный. А квартира тоже?
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