Aps
Квартира - кооператив. Так что её в Альфе нет. Только газ и Укртелеком. Но с ними платить по куче платёжек - ИМХО не лучший вариант.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:29
Aps
Квартира - кооператив. Так что её в Альфе нет. Только газ и Укртелеком. Но с ними платить по куче платёжек - ИМХО не лучший вариант.
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:47
Автоплатёж в Портмоне -- шикааарная штука
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 січ, 2018 07:16
viewtopic.php?p=4113498#p4113498
Форумчанин озаботился еще в июле прошлого года.
Додано: Сер 03 січ, 2018 09:56
Re: Альфа-Банк
Пните ногой Аллу. Пора уже платежи со сбера от 29 распихивать. Нечего дрыхнуть.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Сер 03 січ, 2018 10:09
Додано: Сер 03 січ, 2018 10:12
Дата списання по кредитній карті 04.01.2018
Якщо я сьогодні в касі АБ, або через їх банкомат поповню карту, то гроші зарахуються сьогоднішнім числом?
Додано: Сер 03 січ, 2018 10:28
Re: Альфа-Банк
Родной банкомат:
С присутствием карты - завтра.
Без присутствия карты - сегодня.
Банкомат УСБ:
В обоих случаях по регламенту P2P.
Касса:
С присутствием карты - ИМХО завтра.
Без присутствия карты - сегодня.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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