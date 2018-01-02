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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5105510651075108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:29

Aps
Квартира - кооператив. Так что её в Альфе нет. Только газ и Укртелеком. Но с ними платить по куче платёжек - ИМХО не лучший вариант.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:47

Автоплатёж в Портмоне -- шикааарная штука :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 07:16

  greenozon написав:
  ruvex написав:Готовьте деньги на комис. :mrgreen:


що за коміс, яка формула?


viewtopic.php?p=4113498#p4113498

Форумчанин озаботился еще в июле прошлого года.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:56

Re: Альфа-Банк

Пните ногой Аллу. Пора уже платежи со сбера от 29 распихивать. Нечего дрыхнуть.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:09

  cdj2 написав:Пните ногой Аллу. Пора уже платежи со сбера от 29 распихивать. Нечего дрыхнуть.


У меня 4 снятия по 1000 в банкомата укрэксима в блоке с утра 29го... Чуть не попал...
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:12

Дата списання по кредитній карті 04.01.2018
Якщо я сьогодні в касі АБ, або через їх банкомат поповню карту, то гроші зарахуються сьогоднішнім числом?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:28

Re: Альфа-Банк

Родной банкомат:
С присутствием карты - завтра.
Без присутствия карты - сегодня.
Банкомат УСБ:
В обоих случаях по регламенту P2P.
Касса:
С присутствием карты - ИМХО завтра.
Без присутствия карты - сегодня.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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  #<1 ... 5105510651075108
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