Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:44
curiousobro написав: IMPRINTER написав:
будет реализована в срок до 01.02.2018 г.?
а то получается что вы анонсировали изменения, а технически еще не реализована не то что возможность выбора канала доставки сообщений (смс или пуш), но и сама возможность слать пуши в альфа-мобайл. Не поторопились ли с анонсом?
Есть обоснованные подозрения, что при таком раскладе, а именно - анонс дедлайна до реализации - эта реализация будет очень крутой, качественной и безглючной.
Будете иметь честь попробовать с ней поработать одним из первых
Та там ничего сложного, потестить с неделю и в бой. Проблема в другом. Пуши могут не дойти по разным причинам и тогда по правильному, нужно пересылать через СМС. Но тогда что с тарификацией будет?
Skiw
Skiw
Повідомлень: 435
З нами з: 04.04.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:45
Кони даже внутрибанк проводили с задержкой в 3-6 часов, а учитывая что альфа вроде как ещё на лошадином процессинге то вряд ли тут вина Аллы.
Для выхода после долгих выходных - норма.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
Повідомлень: 2167
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:24
Выплатили кэшбек.
Востаннє редагувалось
lel
в Сер 03 січ, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
lel
Повідомлень: 1380
З нами з: 10.12.13
Подякував: 773 раз.
Подякували: 162 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:40
Alfa_Bank 8 грн с «Сomfort» будут снимать с 01.02.18? ФГВФЛ Если будут, то еще вопрос. В минус эта абонка будет уходить, если на карте ноль?
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
Повідомлень: 259
З нами з: 27.02.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:53
konokrad все абонки алла списует в минус при недостатке денег на счету
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 32851
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5217 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:55
konokrad написав: Alfa_Bank
8 грн с «Сomfort»
ФГВФЛ
будут снимать с 01.02.18?
Если будут, то еще вопрос.
В минус эта абонка будет уходить, если на карте ноль?
Аналогично по COMFORT WARGAMING?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12368
З нами з: 12.08.10
Подякував: 974 раз.
Подякували: 1031 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:56
lel написав:
Выплатили кэшбек.
По Максимуму — да, а по Карбону ещё нет...
Vuch
Повідомлень: 316
З нами з: 04.03.09
Подякував: 114 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:05
BBC написав: konokrad написав: Alfa_Bank
8 грн с «Сomfort»
ФГВФЛ
будут снимать с 01.02.18?
Если будут, то еще вопрос.
В минус эта абонка будет уходить, если на карте ноль?
Аналогично по COMFORT WARGAMING?
а Комфорт НСМЭП?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 32851
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5217 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:23
Хотела пополнить сберегательный - не даёт, пишет: Сервис временно недоступен
Замучил этот маб и его глюки после длинных выходных
Кассандра
Повідомлень: 428
З нами з: 04.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 39 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:24
Зранку працював, кидав і туди й звідти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Повідомлень: 7287
З нами з: 15.04.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 438 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
8438
1250572
82
14728
Сер 03 січ, 2018 22:23 sens
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11997
2358695
Сер 03 січ, 2018 22:02 Gas
реклама