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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5111511251135114>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:44

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:будет реализована в срок до 01.02.2018 г.?
а то получается что вы анонсировали изменения, а технически еще не реализована не то что возможность выбора канала доставки сообщений (смс или пуш), но и сама возможность слать пуши в альфа-мобайл. Не поторопились ли с анонсом?


Есть обоснованные подозрения, что при таком раскладе, а именно - анонс дедлайна до реализации - эта реализация будет очень крутой, качественной и безглючной.

Будете иметь честь попробовать с ней поработать одним из первых :)

Та там ничего сложного, потестить с неделю и в бой. Проблема в другом. Пуши могут не дойти по разным причинам и тогда по правильному, нужно пересылать через СМС. Но тогда что с тарификацией будет?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:45

Re: Альфа-Банк

Кони даже внутрибанк проводили с задержкой в 3-6 часов, а учитывая что альфа вроде как ещё на лошадином процессинге то вряд ли тут вина Аллы.

Для выхода после долгих выходных - норма.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:24

Re: Альфа-Банк

Выплатили кэшбек.
Востаннє редагувалось lel в Сер 03 січ, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:40

Alfa_Bank
8 грн с «Сomfort» ФГВФЛ будут снимать с 01.02.18?
Если будут, то еще вопрос.
В минус эта абонка будет уходить, если на карте ноль?
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:53

konokrad

все абонки алла списует в минус при недостатке денег на счету
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:55

  konokrad написав:Alfa_Bank
8 грн с «Сomfort» ФГВФЛ будут снимать с 01.02.18?
Если будут, то еще вопрос.
В минус эта абонка будет уходить, если на карте ноль?

Аналогично по COMFORT WARGAMING?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:56

  lel написав:Выплатили кэшбек.
По Максимуму — да, а по Карбону ещё нет...
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:05

  BBC написав:
  konokrad написав:Alfa_Bank
8 грн с «Сomfort» ФГВФЛ будут снимать с 01.02.18?
Если будут, то еще вопрос.
В минус эта абонка будет уходить, если на карте ноль?

Аналогично по COMFORT WARGAMING?


а Комфорт НСМЭП?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:23

маб

Хотела пополнить сберегательный - не даёт, пишет: Сервис временно недоступен
Замучил этот маб и его глюки после длинных выходных :evil:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:24

Re: Альфа-Банк

Зранку працював, кидав і туди й звідти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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