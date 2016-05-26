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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:54

  chipmunk написав:Зранку працював, кидав і туди й звідти

тоже по погорельцу.
А по пенсу так и не дает открыть.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:41

  Skiw написав:
  Стас написав:во-первых, 19,90 - это тоже не бесплатно, а во-вторых, зачем для этих целей использовать платный сервис, в то время как в Альфе это действительно бесплатно?...

у Аллы это побочный продукт, а у Портмоне или Изи это профильное направление + все счета в одном месте, я могу счета хоть 10-летней давности посмотреть и заказать распечатку с печатями, при необходимости.

ну и платить нужно будет в любом случае - или Алле или агрегатору.
в моём случае заплатить 19,90 агрегатору выгоднее, чем 200 Алле.

Тогда схемка такая вырисовывается: две Сим карты по 20 грн.от лайфа, регим в Бильше, пополняем тел. Таким образом, симки бесплатно обходятся. На прием СМС они в течение года работают без пополнях.
Дале,в 20-х числах регимся на Портмоне:
2 (3 оплаты) месяца бесплатно,
потом в Ахметхаб. там 3 (4 оплаты) месяца бесплатно.
Повторить тоже самое с второй Сим картой.
Таким образом, год бесплатного коммунала, КБ от имеющихся в ассортименте карт, головняк с привязкой-отвязкой карт и симок.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:46

Шта? :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:10

  Skiw написав:Шта? :)

Щіпач :D
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:43

  Skiw написав:Шта? :)

Халява
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:51

Re: Альфа-Банк

Непогана схема. Якби ще витягти з лайфа аналогічний ватафону й стару номер, була колись фіча така, так взагалі супер
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:01

Жить с одним номером ещё прикольнее :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:08

  Vorlon написав:Жить с одним номером ещё прикольнее :D

У всех сотовых операторов одинаковый?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:10

Re: Альфа-Банк

Тут така справа, що один номер дорожче ніж 3 ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:15

  chipmunk написав:Тут така справа, що один номер дорожче ніж 3 ;)

Але якщо один номер й три до ньоги коди оператора, то норм.
Та й на Більше від МС на один номер лишень 10 карт реєструється.
Щось мені з ТАС "щастить"
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