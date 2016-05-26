тоже по погорельцу.
А по пенсу так и не дает открыть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:54
тоже по погорельцу.
А по пенсу так и не дает открыть.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:41
Тогда схемка такая вырисовывается: две Сим карты по 20 грн.от лайфа, регим в Бильше, пополняем тел. Таким образом, симки бесплатно обходятся. На прием СМС они в течение года работают без пополнях.
Дале,в 20-х числах регимся на Портмоне:
2 (3 оплаты) месяца бесплатно,
потом в Ахметхаб. там 3 (4 оплаты) месяца бесплатно.
Повторить тоже самое с второй Сим картой.
Таким образом, год бесплатного коммунала, КБ от имеющихся в ассортименте карт, головняк с привязкой-отвязкой карт и симок.
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:10
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:51
Re: Альфа-Банк
Непогана схема. Якби ще витягти з лайфа аналогічний ватафону й стару номер, була колись фіча така, так взагалі супер
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:08
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:10
Re: Альфа-Банк
Тут така справа, що один номер дорожче ніж 3
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:15
Але якщо один номер й три до ньоги коди оператора, то норм.
Та й на Більше від МС на один номер лишень 10 карт реєструється.
Щось мені з ТАС "щастить"
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