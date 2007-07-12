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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5117511851195120

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:03

  clientage написав:Alfa_Bank, вот щаззз не могу снять со Сбера на Ультру
Эээт несерьёзно :evil:

Так баловать умеет приват и пумб
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:24

  sens написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, вот щаззз не могу снять со Сбера на Ультру
Эээт несерьёзно :evil:

Так баловать умеет приват и пумб

и Аваль, Ощад, КрАгриколь, КрДнепр, УкрЭксИм, ОТП, Кредо, ТАС... но не Альфа :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 22938
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:37

Re: Альфа-Банк

"На ваше ім*я надійшла виплата від ФГВФО. Отримайте кощти......бла бла бла 0800...."

СМСка от Альфы - ШО за ???
Q23
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:42

Re: Альфа-Банк

Шо робити, раніше щоб стати агентом треба було домовлятись лиш з пондом, а тепер з новою системою спробуй з бегемотом конкурувати ;) Ну так хоч смс
Якщо не якийсь новий розводняк, звісно...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлень: 7303
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:46

  chipmunk написав:Шо робити, раніше щоб стати агентом треба було домовлятись лиш з пондом, а тепер з новою системою спробуй з бегемотом конкурувати ;) Ну так хоч смс
Якщо не якийсь новий розводняк, звісно...

После введения платы за выход с бегемотом конкурувать можно и нужно.
curiousobro
 
Повідомлень: 610
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:48

  clientage написав:
  sens написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, вот щаззз не могу снять со Сбера на Ультру
Эээт несерьёзно :evil:

Так баловать умеет приват и пумб

и Аваль, Ощад, КрАгриколь, КрДнепр, УкрЭксИм, ОТП, Кредо, ТАС... но не Альфа :mrgreen:

Ну аваль регулярно тоже глючит
Пгастите Аллу ! :)
curiousobro
 
Повідомлень: 610
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Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:37

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  sens написав:Так баловать умеет приват и пумб

и Аваль, Ощад, КрАгриколь, КрДнепр, УкрЭксИм, ОТП, Кредо, ТАС... но не Альфа :mrgreen:

Ну аваль регулярно тоже глючит
Пгастите Аллу ! :)

Та хай живе, касависа :)
Завтра таки опять выведу все Таське, она покладистей :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 22938
З нами з: 08.12.07
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