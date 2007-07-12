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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:03
clientage написав:Alfa_Bank
, вот щаззз не могу снять со Сбера на Ультру
Эээт несерьёзно
Так баловать умеет приват и пумб
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:24
sens написав: clientage написав:Alfa_Bank
, вот щаззз не могу снять со Сбера на Ультру
Эээт несерьёзно
Так баловать умеет приват и пумб
и Аваль, Ощад, КрАгриколь, КрДнепр, УкрЭксИм, ОТП, Кредо, ТАС... но не Альфа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:37
"На ваше ім*я надійшла виплата від ФГВФО. Отримайте кощти......бла бла бла 0800...."
СМСка от Альфы - ШО за ???
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Q23
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:42
Шо робити, раніше щоб стати агентом треба було домовлятись лиш з пондом, а тепер з новою системою спробуй з бегемотом конкурувати
Ну так хоч смс
Якщо не якийсь новий розводняк, звісно...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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chipmunk
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:46
chipmunk написав:
Шо робити, раніше щоб стати агентом треба було домовлятись лиш з пондом, а тепер з новою системою спробуй з бегемотом конкурувати
Ну так хоч смс
Якщо не якийсь новий розводняк, звісно...
После введения платы за выход с бегемотом конкурувать можно и нужно.
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curiousobro
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:48
clientage написав: sens написав: clientage написав:Alfa_Bank
, вот щаззз не могу снять со Сбера на Ультру
Эээт несерьёзно
Так баловать умеет приват и пумб
и Аваль, Ощад, КрАгриколь, КрДнепр, УкрЭксИм, ОТП, Кредо, ТАС... но не Альфа
Ну аваль регулярно тоже глючит
Пгастите Аллу !
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curiousobro
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:37
curiousobro написав: clientage написав: sens написав:
Так баловать умеет приват и пумб
и Аваль, Ощад, КрАгриколь, КрДнепр, УкрЭксИм, ОТП, Кредо, ТАС... но не Альфа
Ну аваль регулярно тоже глючит
Пгастите Аллу !
Та хай живе, касависа
Завтра таки опять выведу все Таське, она покладистей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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