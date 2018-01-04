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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5118511951205121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:38

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Кочевник написав:Що, платежі за кордоном вже не попадають в розтермінування? Вже і по рахунку провелося, а смс з пропозицією немає.
Була заправка в Польщі на 1770 грн, своїх точно немає. А курс в Алли вищий за конкурентів. :(
Дарма тількі розрахувався нею.

Обычно все эти танцы с Рассрочкой привязаны ко времени совершения операции с точностью до минут :) Ну и ещё вариант -- ждите седня к 11..12:00 :)

ПС. Антирестно, а хто эти конкуренты по курсу? У Аллы по КК нема комисс за конвертацию, но курс коммерческий. Я так понимаю сравнивать мона с ПУМБой и Приватом? И шо там выходит на момент проводки (а не операции)?

Мастеркард отп
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:48

Альфа здивувала, при чому не дуже приємно.
Брат подав заявку через сайт і отримав відмову, це при тому що у нього є одна карта, якою успішно користується більше року. Офіційна ЗП і відсутність кредитів і заборгованостей у інших банках.
Можливо в банку щось змінилось і кредитки в цьому році не видають?

Тепер про свою ЕКО, бонусів досі нема, а вже 5те число.

+відправив перед НР гроші на Ультру, досі не зараховані, не розумію це Альфа їх не зараховує, чи інший банк тримає? Раніше така операція відображалась максимум протягом двох годин.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:49

Re: Альфа-Банк

8.13 - OTP Autocard, 8.17 - Alfa Maximum.
За 1 злотий.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:11

  Кочевник написав:8.13 - OTP Autocard, 8.17 - Alfa Maximum.
За 1 злотий.

Понятно. Рисуются потери порядка 26грн, которые мона таки ещё отбить рассрочкой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:27

Re: Альфа-Банк

  Rainbow написав:Альфа здивувала, при чому не дуже приємно.
Брат подав заявку через сайт і отримав відмову, це при тому що у нього є одна карта, якою успішно користується більше року. Офіційна ЗП і відсутність кредитів і заборгованостей у інших банках.
Можливо в банку щось змінилось і кредитки в цьому році не видають?


Аналогично.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:34

  Rainbow написав:Тепер про свою ЕКО, бонусів досі нема, а вже 5те число.

+відправив перед НР гроші на Ультру, досі не зараховані, не розумію це Альфа їх не зараховує, чи інший банк тримає? Раніше така операція відображалась максимум протягом двох годин.

По эко обычно приходят числа 8, а тут НГ с длинными выходными. Не швыдить :)

По зачислению странная ситуация - не у вас одного в теме проблема. Похоже смузисты шото недопереподкрутили и проблема общая.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:39

  clientage написав:
  Кочевник написав:8.13 - OTP Autocard, 8.17 - Alfa Maximum.
За 1 злотий.

Понятно. Рисуются потери порядка 26грн, которые мона таки ещё отбить рассрочкой :)

Копійка до копійки...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:57

  clientage написав:
  Кочевник написав:8.13 - OTP Autocard, 8.17 - Alfa Maximum.
За 1 злотий.

Понятно. Рисуются потери порядка 26грн, которые мона таки ещё отбить рассрочкой :)


я юзаю онлайн на забугорных экомаксимум.
2% фантиков + рассрочка думаю перекроют любой выгодный курс других банков.
офлайн думаю так же можно юзать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:03

Скомпрометированная карта

Сегодня произошло странное: SMS с неудачной операцией, в другом городе попытались нашей картой расплатиться в пиццерии при онлайн заказе.

В семье есть множество карт и по многим установить момент компрометации не представляется возможным ввиду частоты использования.

Но в данном случае речь о карте из пакета Ультра, которая пролежала большую часть жизни на полке, ни единого раза за свой срок службы не участвовала в оплате товаров и услуг и лишь несколько раз использовалась в банкомате Альфы больше полугода назад.

Так вот по ней был введен верно CVV код, но при этом неверно введен срок действия.

Поддержка по результату тут же завернула карту на перевыпуск.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:26

  Esq написав:Сегодня произошло странное: SMS с неудачной операцией, в другом городе попытались нашей картой расплатиться в пиццерии при онлайн заказе.

В семье есть множество карт и по многим установить момент компрометации не представляется возможным ввиду частоты использования.

Но в данном случае речь о карте из пакета Ультра, которая пролежала большую часть жизни на полке, ни единого раза за свой срок службы не участвовала в оплате товаров и услуг и лишь несколько раз использовалась в банкомате Альфы больше полугода назад.

Так вот по ней был введен верно CVV код, но при этом неверно введен срок действия.

Поддержка по результату тут же завернула карту на перевыпуск.


У кума кума та же фигня около года назад с блеком была, пытались злоумышленники что-то оплатить на китайском сайте, причём он этой картой не пользовался вообще, депозит долларовый, а карту скомпроментировали гривневую.
WachtAmRhein
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