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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:32
BBC написав: IMPRINTER написав:M-Audio
вы можете в банке взять распечатку ДКБО если хотите - вам даже там поставят МОКРУЮ печать
Да, Альфа выдает талмуд ДКБО завереный печатями. Даже разок себе брал.
Бессмысленная трата бумаги. до первого обновления на сайте.
Лучше бы они выкладывали на сайте цифровые версии с ЕЦП и криптографической меткой времени в электронной подписи.
С современным законодательством это приемлемо в суде.
И гораздо экологичнее.
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curiousobro
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:43
kucher_oleg_ua написав:egorek
Проверять надо и более того настойчиво требовать от горячки вернуть положенное. Горячка не с первого раза соглашается с просчетом.
Так и есть. Денежку доначислили и зачислили на карту. Но для этого пришлось сегодня повторно звонить на гарячую линию и выяснять, а затем требовать зачисление сейчас а не на следующий месяц. Особенно удивил тот факт, что вчерашняя заявка была рассмотрена положительно в мою сторону, но мне об этом никто сообщать не торопился. Да и оф. представитель Alfa_Bank проигнорировал мое сообщение на форуме. Сделаем выводы.
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egorek
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:43
Lost написав:
Итак, итог моих разбирательств. Реквизиты правильные, Форвард банк отправил платеж в тот же день, примерно через 2 часа.
Средства на которые я рассчитывал 3-4числа после 18часов 04.01.2018 на карте Альфабанка таки появились. Альфа банк подвел меня в данной ситуации, косяк Альфы!
Рассчитывал рассрочки погасить этим платежом, пришлось использовать план Б. Alfa_Bank
в ЛС говорит что при пополнении карты через другие Банки средства в Альфе могут зачислять до 5-ти рабочих дней! Alfa_Bank
, дайте пожалуйста ссылку мне и форумчанам где это указано, подумаю 10раз перед тем как в Альфу отправить что то, если буду знать что 5 дней зачислять собрались
!
У меня перевод с Комфорта на кредитку со 2.01 ещё в блоке, а тут про межбанк...Сегодня позвонила оператору,та даже сумму не увидела
.Они там под наркозом еще после Нового Года?
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allaliu
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:25
Aps написав:
Отношение клиента и банка это доверие с одной стороны и репутация с другой.
Какое там доверие. Только расчёт. На то, что ради вас персонально никто не станет ломать устоявшийся бизнес, и на то, что удастся выскочить до того, как вопрос сохранения бизнеса у этого самого бизнеса отодвинется на задний план.
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M-Audio
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:56
M-Audio написав: IMPRINTER написав: nebiros написав:
Изучил, что такое ДКБО. Имхо, похоже на подписание чистого листа.
это договор-оферта ... предусмотренный Гражданским кодексом документ, где изложены все базовые условия ... в замой заяве на открытие депо у вас будут указаны тока ваши индивидуальные параметры ... срок, номер сечта ставка дата окончания ... а общие для всех клиентов условия: параметры пополнения, возврата, досрочного разрыва и т.п. прописаны в ДКБО ... современный, культурный и законнный метод взаимоотношений сторон.
Угу. Только ещё никто ни разу не пояснил, что делать, если таки придётся с этим договором образаться в суд, а суд потребует оригинал. Банк, на вполне законном основании, может и отказаться предоставить, или принесет договор, в котором написано, что комиссия за снятие собственных средств - 50% от суммы. И скажет, что так и было на момент заключения договора. Чем доказывать, что так не было?
В новом гражданском процессуальном кодексе вводится понятие электронного доказательства. Приносите ноут в суд, открываете сайт банка и читаете договор.
Проблема может быть в том, что на момент заключения договора на сайте банка была другая редакция ДКБО.
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Олег1964
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Додано: Суб 06 січ, 2018 09:04
IMPRINTER написав: nebiros написав:
Изучил, что такое ДКБО. Имхо, похоже на подписание чистого листа.
это договор-оферта ... предусмотренный Гражданским кодексом документ, где изложены все базовые условия ... в замой заяве на открытие депо у вас будут указаны тока ваши индивидуальные параметры ... срок, номер сечта ставка дата окончания ... а общие для всех клиентов условия: параметры пополнения, возврата, досрочного разрыва и т.п. прописаны в ДКБО ... современный, культурный и законнный метод взаимоотношений сторон.
И благодаря этому современному, культурному и законному Тася начхала на возможность пополнения деподоговоров, переданных ей по Брюлику из преисподней вор ушилина.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 06 січ, 2018 09:17
В МК Альфа показывала, как Александр и некий невидимый Алексей разыгрывали айфон, даже два. инн победителей выбраны. (Этот Алексей загружал инны,кнопку Пуск))
Может, наш Алексей то?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 06 січ, 2018 10:12
guntherhouse777
начхала она не благодаря ДКБО, а благодаря тому, что живем в государстве, где на все всем можно чхать
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IMPRINTER
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