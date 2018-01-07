Додано: Суб 06 січ, 2018 10:12

guntherhouse777



начхала она не благодаря ДКБО, а благодаря тому, что живем в государстве, где на все всем можно чхать

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