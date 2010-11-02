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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5126512751285129>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 16:51

  Мизантрóп написав:обратился друг с вопросом,мол взял потреб кредит у Аллы в точке продаж и хочет загасить первый месяц.Смотрю бумажки и не пойму когда ж надо,чтоб правильно :?: В графике пишут гасить до 18 числа (там же и срок кредитования-24 мес.,а далее пишут и 36 мес. :lol: ),договор тоже от 18-го.А на памятке две строки жирным шрифтом чтоб гасил до 11 числа.Вот и думаю Аллопогашением платить 10-го до 22:29 :?:
Текст у них по-добкински написан :mrgreen:

У меня был кредит наличными, в графике платежей было 26-е число, а в памятке было рекомендовано платить до 19-го, чтоб наверняка зачислилось вовремя при любом способе оплаты и чтоб на штраф не влететь. А в МуАльфаБанке по этому договору вообще было написано 27-е. К счастью, у меня был приличный запас прочности, и я платил 11 или 12 числа, чтоб уже вообще наверняка. Обычно СМС о зачислении приходило через 2-3 дня, и обновление данных по кредиту в МуАльфаБанке в то же время.
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 17:10

Julio спсб,но у него МАБа нема,карты тож нема,а по счету 2909Ключ№договора не вяжет в МАБ,СМС разве что слать...Отож и думаю 10-го шпульнуть за первый месяц.Там 0,01% на 4 мес если,но РКО 35грн.ежемес.Спонсор на это был согласен.Еще вопрос в Аллопогашении https://my.alfabank.com.ua/alfa-pogashenie по-барабану какой картой? или на верняк другой Аллой? примата спонсировать за Р2Р он тоже готов если одинаково зачисляет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 19:24

  Мизантрóп написав:обратился друг с вопросом,мол взял потреб кредит у Аллы в точке продаж и хочет загасить первый месяц.Смотрю бумажки и не пойму когда ж надо,чтоб правильно :?: В графике пишут гасить до 18 числа (там же и срок кредитования-24 мес.,а далее пишут и 36 мес. :lol: ),договор тоже от 18-го.А на памятке две строки жирным шрифтом чтоб гасил до 11 числа.Вот и думаю Аллопогашением платить 10-го до 22:29 :?:
Текст у них по-добкински написан :mrgreen:

Если договор 18 значит 18го будет списание. Платить надо за 2-3 РАБОЧИХ дня, можно поиграться и за день закинуть, но не рекомендую- можно на штраф попасть. Я дней за 5 платил, за 10 дней до срока оплаты Альфа начинает бомбить предупреждениями по всем каналам и в МАБ и в Вайбер и в СМС.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 20:29

  Мизантрóп написав:обратился друг с вопросом,мол взял потреб кредит у Аллы в точке продаж и хочет загасить первый месяц.Смотрю бумажки и не пойму когда ж надо,чтоб правильно :?: В графике пишут гасить до 18 числа (там же и срок кредитования-24 мес.,а далее пишут и 36 мес. :lol: ),договор тоже от 18-го.А на памятке две строки жирным шрифтом чтоб гасил до 11 числа.Вот и думаю Аллопогашением платить 10-го до 22:29 :?:
Текст у них по-добкински написан :mrgreen:


если провести аналогию с кредитками то 18го гасить это без РКО.
если к 18 прибавить 25 дней РП то выходить 13е число. как раз ему и говорят что уплати 11го (алла любит делать запас)
вроде все сходится.
Хотя он же не погасит 18го числа всю задолженность и РКО все равно будет. Правда немного меньше чем если ждать 11го.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:59

Re: Альфа-Банк

Уважаемая Alfa_Bank, подпропихните (с), пожалуйста, снятие со Сбера на карту. Уже полтора часа нет денег на карте :(
gav
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:11

  gav написав:Уважаемая Alfa_Bank, подпропихните (с), пожалуйста, снятие со Сбера на карту. Уже полтора часа нет денег на карте :(

Ну і...підпихнули? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:21

  Квесторе_поверніться написав:
  gav написав:Уважаемая Alfa_Bank, подпропихните (с), пожалуйста, снятие со Сбера на карту. Уже полтора часа нет денег на карте :(

Ну і...підпихнули? :)

У меня вчера (выходной же) все чотко снялось со Сбера! Но глюков со Сбером хватает :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:49

эко-максимум

А когда по Эко выплачиваются проценты на положительный остаток?
По обычному Максимуму была 1 раз такая ситуация, выплатили в последний день календарного месяца.
А по эко РД-4 числа, 11.12.17 загнал весь лимит на рассрочки и пользовался картой в режиме пополнил-потратил, но ни 29.12.17 ни 04.01.17 9% годовых в выписке не увидел. Или может это в эко-бонусы пойдут? ггг
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romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:02

  romanauscas написав:А когда по Эко выплачиваются проценты на положительный остаток?
По обычному Максимуму была 1 раз такая ситуация, выплатили в последний день календарного месяца.
А по эко РД-4 числа, 11.12.17 загнал весь лимит на рассрочки и пользовался картой в режиме пополнил-потратил, но ни 29.12.17 ни 04.01.17 9% годовых в выписке не увидел. Или может это в эко-бонусы пойдут? ггг
нет уже % на свои. Пляка постарался.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:18

  BBC написав:
  romanauscas написав:А когда по Эко выплачиваются проценты на положительный остаток?
По обычному Максимуму была 1 раз такая ситуация, выплатили в последний день календарного месяца.
А по эко РД-4 числа, 11.12.17 загнал весь лимит на рассрочки и пользовался картой в режиме пополнил-потратил, но ни 29.12.17 ни 04.01.17 9% годовых в выписке не увидел. Или может это в эко-бонусы пойдут? ггг
нет уже % на свои. Пляка постарался.


Мда, вот меньше всего ожидал такого ответа.
Больше он ничего там не загадил? По Максимуму тоже вижу убрали)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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