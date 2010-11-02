Мизантрóп написав:обратился друг с вопросом,мол взял потреб кредит у Аллы в точке продаж и хочет загасить первый месяц.Смотрю бумажки и не пойму когда ж надо,чтоб правильно В графике пишут гасить до 18 числа (там же и срок кредитования-24 мес.,а далее пишут и 36 мес. ),договор тоже от 18-го.А на памятке две строки жирным шрифтом чтоб гасил до 11 числа.Вот и думаю Аллопогашением платить 10-го до 22:29 Текст у них по-добкински написан
У меня был кредит наличными, в графике платежей было 26-е число, а в памятке было рекомендовано платить до 19-го, чтоб наверняка зачислилось вовремя при любом способе оплаты и чтоб на штраф не влететь. А в МуАльфаБанке по этому договору вообще было написано 27-е. К счастью, у меня был приличный запас прочности, и я платил 11 или 12 числа, чтоб уже вообще наверняка. Обычно СМС о зачислении приходило через 2-3 дня, и обновление данных по кредиту в МуАльфаБанке в то же время.
Julio спсб,но у него МАБа нема,карты тож нема,а по счету 2909Ключ№договора не вяжет в МАБ,СМС разве что слать...Отож и думаю 10-го шпульнуть за первый месяц.Там 0,01% на 4 мес если,но РКО 35грн.ежемес.Спонсор на это был согласен.Еще вопрос в Аллопогашении https://my.alfabank.com.ua/alfa-pogashenie по-барабану какой картой? или на верняк другой Аллой? примата спонсировать за Р2Р он тоже готов если одинаково зачисляет.
Мизантрóп написав:обратился друг с вопросом,мол взял потреб кредит у Аллы в точке продаж и хочет загасить первый месяц.Смотрю бумажки и не пойму когда ж надо,чтоб правильно В графике пишут гасить до 18 числа (там же и срок кредитования-24 мес.,а далее пишут и 36 мес. ),договор тоже от 18-го.А на памятке две строки жирным шрифтом чтоб гасил до 11 числа.Вот и думаю Аллопогашением платить 10-го до 22:29 Текст у них по-добкински написан
Если договор 18 значит 18го будет списание. Платить надо за 2-3 РАБОЧИХ дня, можно поиграться и за день закинуть, но не рекомендую- можно на штраф попасть. Я дней за 5 платил, за 10 дней до срока оплаты Альфа начинает бомбить предупреждениями по всем каналам и в МАБ и в Вайбер и в СМС.
Мизантрóп написав:обратился друг с вопросом,мол взял потреб кредит у Аллы в точке продаж и хочет загасить первый месяц.Смотрю бумажки и не пойму когда ж надо,чтоб правильно В графике пишут гасить до 18 числа (там же и срок кредитования-24 мес.,а далее пишут и 36 мес. ),договор тоже от 18-го.А на памятке две строки жирным шрифтом чтоб гасил до 11 числа.Вот и думаю Аллопогашением платить 10-го до 22:29 Текст у них по-добкински написан
если провести аналогию с кредитками то 18го гасить это без РКО. если к 18 прибавить 25 дней РП то выходить 13е число. как раз ему и говорят что уплати 11го (алла любит делать запас) вроде все сходится. Хотя он же не погасит 18го числа всю задолженность и РКО все равно будет. Правда немного меньше чем если ждать 11го.
А когда по Эко выплачиваются проценты на положительный остаток? По обычному Максимуму была 1 раз такая ситуация, выплатили в последний день календарного месяца. А по эко РД-4 числа, 11.12.17 загнал весь лимит на рассрочки и пользовался картой в режиме пополнил-потратил, но ни 29.12.17 ни 04.01.17 9% годовых в выписке не увидел. Или может это в эко-бонусы пойдут? ггг
romanauscas написав:А когда по Эко выплачиваются проценты на положительный остаток? По обычному Максимуму была 1 раз такая ситуация, выплатили в последний день календарного месяца. А по эко РД-4 числа, 11.12.17 загнал весь лимит на рассрочки и пользовался картой в режиме пополнил-потратил, но ни 29.12.17 ни 04.01.17 9% годовых в выписке не увидел. Или может это в эко-бонусы пойдут? ггг
romanauscas написав:А когда по Эко выплачиваются проценты на положительный остаток? По обычному Максимуму была 1 раз такая ситуация, выплатили в последний день календарного месяца. А по эко РД-4 числа, 11.12.17 загнал весь лимит на рассрочки и пользовался картой в режиме пополнил-потратил, но ни 29.12.17 ни 04.01.17 9% годовых в выписке не увидел. Или может это в эко-бонусы пойдут? ггг
нет уже % на свои. Пляка постарался.
Мда, вот меньше всего ожидал такого ответа. Больше он ничего там не загадил? По Максимуму тоже вижу убрали)