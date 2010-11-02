RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5126512751285129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:34

  romanauscas написав:Мда, вот меньше всего ожидал такого ответа.
Больше он ничего там не загадил? По Максимуму тоже вижу убрали)


Для всех кредиток убрали процент за свои.
curiousobro
 
Повідомлень: 617
З нами з: 21.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5126512751285129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, maxim2014, Support BForward, Ukrsotsbank, vitaliy1111, WachtAmRhein, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1206, 1207, 1208
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12076 2367355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 14:48
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2961, 2962, 2963
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29623 3644062
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 14:40
Квесторе_поверніться
Банк Глобус 1 ... 267, 268, 269
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2681 375628
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 14:21
sens
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3129)
09.01.2018 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.