|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:34
romanauscas написав:
Мда, вот меньше всего ожидал такого ответа.
Больше он ничего там не загадил? По Максимуму тоже вижу убрали)
Для всех кредиток убрали процент за свои.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12076
|2367355
|
|
|29623
|3644062
|
|
|2681
|375628
|
Вів 09 січ, 2018 14:21
sens
реклама
|