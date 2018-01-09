Альфа-Банк
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Додано: Вів 09 січ, 2018 21:31
clientage написав: Alfa_Otstoy написав: clientage
а с какой даты вводиться комисс за снятие с текущего окончившегося депо?
С 1го фев
Ток там таки не понятно, мож сделают исключение для депозитов. привязанных к текущему. Я до сих пор надеюсь, шо Пляка просто потерял ссылочку
Вроде с 19.01. А с 1.02 начнут стричь по 8 грн. за Альфа чек в Комфорте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:42
Ага,
Фантом
, вибачаюся
СМС-абонка 8грн/мес для Комфорта -- с 01.02
viewtopic.php?p=4254361#p4254361
комисс 1% с текущего -- с 19.01
https://alfabank.ua/about/press/informu ... -osib-2347
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:46
Со Сбера тоже 1%? Или он "не текущий"?
sola
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:49
В Сбербанке тоже взимается, кажется, 1% при снятии с текущего счета, но это не распространяется на депозитные средства, если снимать их в течение определенного срока. Надеюсь, здесь будет так же, иначе это получится неким мошенничеством с эффективной процентной ставкой.
Сержик
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Додано: Вів 09 січ, 2018 23:05
sola написав:
Со Сбера тоже 1%? Или он "не текущий"?
От не текущий, он бессрочный вклад со счетом 2620ххх
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 09 січ, 2018 23:12
clientage
а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш?
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IMPRINTER
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Додано: Вів 09 січ, 2018 23:17
IMPRINTER написав: clientage
а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш?
после обновы
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 09 січ, 2018 23:18
IMPRINTER написав: clientage
а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш?
Эт наврядли, половина Альфы-Диджитал щас катается на Драгобрате и ток 15го выползут на работу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 09 січ, 2018 23:20
BBC написав: IMPRINTER написав: clientage
а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш?
после обновы
сказали с 10-го )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Сер 10 січ, 2018 00:49
IMPRINTER написав: clientage
а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш?
я уже отключил смс информирование на комфорте.
девочка смотрела на меня большими глазами и не могла понять зачем я отключаю то что бесплатно
и раз за разом повторяла в тихом шоке - оно же бесплатно оно же бесплатно
mephala
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