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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5128512951305131>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:31

  clientage написав:
  Alfa_Otstoy написав:clientage а с какой даты вводиться комисс за снятие с текущего окончившегося депо?

С 1го фев
Ток там таки не понятно, мож сделают исключение для депозитов. привязанных к текущему. Я до сих пор надеюсь, шо Пляка просто потерял ссылочку :mrgreen:

Вроде с 19.01. А с 1.02 начнут стричь по 8 грн. за Альфа чек в Комфорте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:42

Ага, Фантом, вибачаюся :oops:

СМС-абонка 8грн/мес для Комфорта -- с 01.02
viewtopic.php?p=4254361#p4254361

комисс 1% с текущего -- с 19.01
https://alfabank.ua/about/press/informu ... -osib-2347
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:46

  clientage написав:комисс 1% с текущего -- с 19.01
https://alfabank.ua/about/press/informu ... -osib-2347

Со Сбера тоже 1%? Или он "не текущий"?
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:49

Re: Альфа-Банк

В Сбербанке тоже взимается, кажется, 1% при снятии с текущего счета, но это не распространяется на депозитные средства, если снимать их в течение определенного срока. Надеюсь, здесь будет так же, иначе это получится неким мошенничеством с эффективной процентной ставкой.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:05

  sola написав:
  clientage написав:комисс 1% с текущего -- с 19.01
https://alfabank.ua/about/press/informu ... -osib-2347

Со Сбера тоже 1%? Или он "не текущий"?

От не текущий, он бессрочный вклад со счетом 2620ххх :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:12

clientage

а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш? :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:17

  IMPRINTER написав:clientage

а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш? :mrgreen:
после обновы
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:18

  IMPRINTER написав:clientage

а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш? :mrgreen:

Эт наврядли, половина Альфы-Диджитал щас катается на Драгобрате и ток 15го выползут на работу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:20

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:clientage

а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш? :mrgreen:
после обновы


сказали с 10-го )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:49

  IMPRINTER написав:clientage

а вы помните что через 49 минут в альфа-мобайле должна открыться опция выбора канала доставки сообщения - смс или пуш? :mrgreen:


я уже отключил смс информирование на комфорте.
девочка смотрела на меня большими глазами и не могла понять зачем я отключаю то что бесплатно :mrgreen:
и раз за разом повторяла в тихом шоке - оно же бесплатно оно же бесплатно
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