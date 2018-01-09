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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51315132513351345135>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:16

  Фантом написав:
  2XL написав:Да, сегодня в отделении делали огромные глаза про рассказ о платных СМС на Комфорте. Уже привык, что везде ламеры работают )

Почему ламеры?
Им точно так же ничего не сообщают. Вешают объявление на сайте, за месяц до изменения тарифов и всё. Такой вот стиль работы у любителей смузи.
Скажите спасибо, что уже за месяц вешают, могли б как по началу, задним числом по просьбам трудящихся.


В отделениях сотрудники нулевые. В июле заставил закрыть основную в пакете гривневую карту и выпустить Carbon бесплатно (так 200 грн. и не содрали). В сентябре опять заставил выпустить вторую валютную (обе в долларах) на родственника. Они там даже не предполагали что так можно, да еще и бесплатно.
kucher_oleg_ua
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Повідомлень: 6
З нами з: 23.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:25

Re: Альфа-Банк

Які карти в "Ультрі"? Звичайні без чипу?
Кочевник
 
Повідомлень: 205
З нами з: 16.02.17
Подякував: 28 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:14

  kucher_oleg_ua написав:
В отделениях сотрудники нулевые. В июле заставил закрыть основную в пакете гривневую карту и выпустить Carbon бесплатно (так 200 грн. и не содрали). В сентябре опять заставил выпустить вторую валютную (обе в долларах) на родственника. Они там даже не предполагали что так можно, да еще и бесплатно.

и я незнаю :oops:
карбон выпускается бесплатно если нет карт?
J
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:24

  Vorlon написав:У вас Альфа - полочная карта? :shock: У меня (хоть и Ультра) на гривневой постоянно приход и расход, поэтому без СМС карта значительно теряет в функционале.

P.S. И ещё один минус пакету Комфорт. Он мне сразу показался неинтересным...


Перестаньте всех мерять по себе уже :?
Я не ЧПшник что бы у меня был постоянно приход и расход.
А закинуть раз в месяц на карту деньги что бы потом погасить кредитку я могу и без смсок. Абсолютно без потери функционала.

ЗЫ
не надейтесь что комфорт будет 18 грн стоить а ультра 20 грн. протестят и остальные тарифы тоже подравняют.
mephala
 
Повідомлень: 2534
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:28

  Кочевник написав:Які карти в "Ультрі"? Звичайні без чипу?


Visa Platinum Chip
Viz
 
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:55

Горячая линия утверждает что для закрытия пакета "Комфорт" с единственной картой нет необходимости ехать в отделение. Достаточно воспользоватся опцией "закрыть карту" и через 45 дней пакет будет закрыт автоматом. Вот думаю не выйдет так что карту закрою, пакет останется. По тихому вырастет абонплата. И через годик я буду должен банку много денег? Или пакет без карт пакетом уже не будет?
DONALD
 
Повідомлень: 37
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:56

  DONALD написав:Горячая линия утверждает что для закрытия пакета "Комфорт" с единственной картой нет необходимости ехать в отделение. Достаточно воспользоватся опцией "закрыть карту" и через 45 дней пакет будет закрыт автоматом. Вот думаю не выйдет так что карту закрою, пакет останется. По тихому вырастет абонплата. И через годик я буду должен банку много денег? Или пакет без карт пакетом уже не будет?


у вас не будет счета ... откуда по вашему спишут деньги? )
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IMPRINTER
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Повідомлень: 33026
З нами з: 06.08.09
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:57

Re: Альфа-Банк

Так через рік відкриє новий... Щось таке було в ащадику.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлень: 7353
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Подякував: 340 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:03

IMPRINTER
Не хотелось бы чтоб что-нибудь придумали. Плату за неактивный пакет. Или МАБ. Да мало ли что.
То есть можно поверить горячей линии и сэкономить пару литров бензина и час времени на бюрократию?
DONALD
 
Повідомлень: 37
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:04

  DONALD написав:Вот думаю не выйдет так что карту закрою, пакет останется. По тихому вырастет абонплата. И через годик я буду должен банку много денег? Или пакет без карт пакетом уже не будет?

Учётка с доступом в my.alfa остаётся, можно там проверять для собственного спокойствия
Всё IMHO
Вкладчик1234
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