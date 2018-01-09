2XL написав:Да, сегодня в отделении делали огромные глаза про рассказ о платных СМС на Комфорте. Уже привык, что везде ламеры работают )
Почему ламеры? Им точно так же ничего не сообщают. Вешают объявление на сайте, за месяц до изменения тарифов и всё. Такой вот стиль работы у любителей смузи. Скажите спасибо, что уже за месяц вешают, могли б как по началу, задним числом по просьбам трудящихся.
В отделениях сотрудники нулевые. В июле заставил закрыть основную в пакете гривневую карту и выпустить Carbon бесплатно (так 200 грн. и не содрали). В сентябре опять заставил выпустить вторую валютную (обе в долларах) на родственника. Они там даже не предполагали что так можно, да еще и бесплатно.
kucher_oleg_ua написав: В отделениях сотрудники нулевые. В июле заставил закрыть основную в пакете гривневую карту и выпустить Carbon бесплатно (так 200 грн. и не содрали). В сентябре опять заставил выпустить вторую валютную (обе в долларах) на родственника. Они там даже не предполагали что так можно, да еще и бесплатно.
и я незнаю карбон выпускается бесплатно если нет карт?
Vorlon написав:У вас Альфа - полочная карта? У меня (хоть и Ультра) на гривневой постоянно приход и расход, поэтому без СМС карта значительно теряет в функционале.
P.S. И ещё один минус пакету Комфорт. Он мне сразу показался неинтересным...
Перестаньте всех мерять по себе уже Я не ЧПшник что бы у меня был постоянно приход и расход. А закинуть раз в месяц на карту деньги что бы потом погасить кредитку я могу и без смсок. Абсолютно без потери функционала.
ЗЫ не надейтесь что комфорт будет 18 грн стоить а ультра 20 грн. протестят и остальные тарифы тоже подравняют.
Горячая линия утверждает что для закрытия пакета "Комфорт" с единственной картой нет необходимости ехать в отделение. Достаточно воспользоватся опцией "закрыть карту" и через 45 дней пакет будет закрыт автоматом. Вот думаю не выйдет так что карту закрою, пакет останется. По тихому вырастет абонплата. И через годик я буду должен банку много денег? Или пакет без карт пакетом уже не будет?
DONALD написав:Горячая линия утверждает что для закрытия пакета "Комфорт" с единственной картой нет необходимости ехать в отделение. Достаточно воспользоватся опцией "закрыть карту" и через 45 дней пакет будет закрыт автоматом. Вот думаю не выйдет так что карту закрою, пакет останется. По тихому вырастет абонплата. И через годик я буду должен банку много денег? Или пакет без карт пакетом уже не будет?
у вас не будет счета ... откуда по вашему спишут деньги? )
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IMPRINTER Не хотелось бы чтоб что-нибудь придумали. Плату за неактивный пакет. Или МАБ. Да мало ли что. То есть можно поверить горячей линии и сэкономить пару литров бензина и час времени на бюрократию?