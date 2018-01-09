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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5132513351345135>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:06

Вкладчик1234
Спасибо. Всё понял.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:10

Я пока не устанавливал приложение за ненадобностью, подскажите, с одного телефонаиможно заходить под разными аккаунтами?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:12

  WachtAmRhein написав:Я пока не устанавливал приложение за ненадобностью, подскажите, с одного телефонаиможно заходить под разными аккаунтами?


ну если выходить и входить. но проще клонировать и иметь активными сразу несколько.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:17

  allaliu написав:Изменили срок для смены смс на пуш. На горячке сообщили,что уже с 15.01.18
Ждём комментариев представителя.

allaliu, добрый день. Срок запуска действительно изменили, ориентировочно услуга будет доступна со средины января, точной даты пока нет. Как только узнаю - сразу отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:27

  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Изменили срок для смены смс на пуш. На горячке сообщили,что уже с 15.01.18
Ждём комментариев представителя.

allaliu, добрый день. Срок запуска действительно изменили, ориентировочно услуга будет доступна со средины января, точной даты пока нет. Как только узнаю - сразу отпишусь.


хорошо, а что будет, если Постернак не реалитзует этот функционал до 01.02.2018 г. или реализует его за день до этого срока при чем явно в глючном виде ... т.к. реализованное "он-лайн" пополнение сбера работает до сих пор через пень-колоду ... уровень квалификации нам уже знаком ... я бы все таки денонсировал эту новость и объявил бы о ней тока после того как данный функционал (выбора канала доставки сообщений: смс или пуш) фактически заработает. Я уверен что 01.02 вы тут будете краснеть из-за этих "умельцев". Зачем банк рискует своим имиджем?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 10 січ, 2018 14:33, всього редагувалось 2 разів.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:32

Здравствуйте Alfa_Bank !
По вечерам (после 17-ти часов) в 90% случаев невозможно ни пополнить сберегательный...
ни снять с него... ни на пакетную ни на кредитную карту... Вчера был один из таких вечеров...
Когда же наконец доведут до ума этот функционал?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:35

Re: Альфа-Банк

Уважаемые, а если я закину на Ультру деньги, а с нее тут же погашу кредитку — по Ультре не будет овердрафта? Как быстро по кредитке проводятся деньги при переводе с Ультры?
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:37

  Vuch написав:Уважаемые, а если я закину на Ультру деньги, а с нее тут же погашу кредитку — по Ультре не будет овердрафта? Как быстро по кредитке проводятся деньги при переводе с Ультры?


овердрафт будет, но по Ультре штрафная ставка за теховер - 0 %, т.е. вам этот овер пох как бы ввиду того, что финансовых последствий для вас он не несет.

если пополните по номеру счета до 17.00 - проведется этим же днем.
если просто переброской (между картами) - на сл. день, а то и через день, если будете делать это поздно.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:39

  Vuch написав:Уважаемые, а если я закину на Ультру деньги, а с нее тут же погашу кредитку — по Ультре не будет овердрафта? Как быстро по кредитке проводятся деньги при переводе с Ультры?

овера не будет... точнее он будет... но вам за него ничего не будет... :wink: переводите по номеру счёта, регламент 10,14,17 - проводка тем же днём...
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:48

  clientage написав:Ага, Фантом, вибачаюся :oops:

СМС-абонка 8грн/мес для Комфорта -- с 01.02
viewtopic.php?p=4254361#p4254361

Изменения коснуться исключительно счетов, открытых в пакете Комфорт со стандартными тарифами. Для карт Комфорт НСМЕП, Комфорт ФГВФЛ, Комфорт Танчики, ЗП карт изменений не будет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 10 січ, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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