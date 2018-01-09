Додано: Сер 10 січ, 2018 14:27

Alfa_Bank написав: allaliu написав: Изменили срок для смены смс на пуш. На горячке сообщили,что уже с 15.01.18

Ждём комментариев представителя. Изменили срок для смены смс на пуш. На горячке сообщили,что уже с 15.01.18Ждём комментариев представителя.

allaliu, добрый день. Срок запуска действительно изменили, ориентировочно услуга будет доступна со средины января, точной даты пока нет. Как только узнаю - сразу отпишусь. allaliu, добрый день. Срок запуска действительно изменили, ориентировочно услуга будет доступна со средины января, точной даты пока нет. Как только узнаю - сразу отпишусь.

хорошо, а что будет, если Постернак не реалитзует этот функционал до 01.02.2018 г. или реализует его за день до этого срока при чем явно в глючном виде ... т.к. реализованное "он-лайн" пополнение сбера работает до сих пор через пень-колоду ... уровень квалификации нам уже знаком ... я бы все таки денонсировал эту новость и объявил бы о ней тока после того как данный функционал (выбора канала доставки сообщений: смс или пуш) фактически заработает. Я уверен что 01.02 вы тут будете краснеть из-за этих "умельцев". Зачем банк рискует своим имиджем?