Вкладчик1234
Спасибо. Всё понял.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:10
Я пока не устанавливал приложение за ненадобностью, подскажите, с одного телефонаиможно заходить под разными аккаунтами?
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:12
ну если выходить и входить. но проще клонировать и иметь активными сразу несколько.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:17
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:27
хорошо, а что будет, если Постернак не реалитзует этот функционал до 01.02.2018 г. или реализует его за день до этого срока при чем явно в глючном виде ... т.к. реализованное "он-лайн" пополнение сбера работает до сих пор через пень-колоду ... уровень квалификации нам уже знаком ... я бы все таки денонсировал эту новость и объявил бы о ней тока после того как данный функционал (выбора канала доставки сообщений: смс или пуш) фактически заработает. Я уверен что 01.02 вы тут будете краснеть из-за этих "умельцев". Зачем банк рискует своим имиджем?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 10 січ, 2018 14:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:32
Здравствуйте Alfa_Bank !
По вечерам (после 17-ти часов) в 90% случаев невозможно ни пополнить сберегательный...
ни снять с него... ни на пакетную ни на кредитную карту... Вчера был один из таких вечеров...
Когда же наконец доведут до ума этот функционал?
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:35
Re: Альфа-Банк
Уважаемые, а если я закину на Ультру деньги, а с нее тут же погашу кредитку — по Ультре не будет овердрафта? Как быстро по кредитке проводятся деньги при переводе с Ультры?
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:37
овердрафт будет, но по Ультре штрафная ставка за теховер - 0 %, т.е. вам этот овер пох как бы ввиду того, что финансовых последствий для вас он не несет.
если пополните по номеру счета до 17.00 - проведется этим же днем.
если просто переброской (между картами) - на сл. день, а то и через день, если будете делать это поздно.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:39
овера не будет... точнее он будет... но вам за него ничего не будет... переводите по номеру счёта, регламент 10,14,17 - проводка тем же днём...
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:48
Изменения коснуться исключительно счетов, открытых в пакете Комфорт со стандартными тарифами. Для карт Комфорт НСМЕП, Комфорт ФГВФЛ, Комфорт Танчики, ЗП карт изменений не будет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 10 січ, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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