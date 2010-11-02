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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5136513751385139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:17

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:вообще вы правы - получается надо открыть до того как он закочится )
ног для этого надо иметь свободные деньги и на пару дней выпрыгнуть за Фонд )

ну всего то на несколько дней, не думаю что это проблематично...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:28

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, velvet - спасибо, но за месяц ожидания на сберегательном, от 50000 потеряется столько же, сколько дает минфин. Раз уж в минфине сказали, что - регистрируют, то рискну.
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:58

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank !
По вечерам (после 17-ти часов) в 90% случаев невозможно ни пополнить сберегательный...
ни снять с него... ни на пакетную ни на кредитную карту... Вчера был один из таких вечеров...
Когда же наконец доведут до ума этот функционал?

Карамболь, добрый день. Массовый сбой не зафиксирован, сервис работает корректно. Если ошибка повториться, прошу прислать в личку скрин ошибки.

Сегодня со сбером на 21:40 та же проблема - не снять и не пополнить... Ошибка та же - сервис временно не доступен... хотя в 18:20 попытка пополниться ещё была...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:41

Re: Альфа-Банк

Замораживают сбер по вечерам.
Ни снять, ни пополнить.
Куры на голубом глазу лопочут: "временные трудности, попробуйте завтра".
Зачем врать то ? Скажите честно: "со стольки-то до стольки-то сбер отдыхает, не тревожьте его".
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:56

  gun написав:IMPRINTER, velvet - спасибо, но за месяц ожидания на сберегательном, от 50000 потеряется столько же, сколько дает минфин. Раз уж в минфине сказали, что - регистрируют, то рискну.

Насколько я помню, чтобы получить бонус при заканчивающемся депо надо:
- либо как уже писали выше внести новый депо за несколько дней до окончания (а потом забрать старый чтобы не выскочить за фонд),
- либо после окончания вклада класть новый вклад в другой валюте (закончилась гривна - открываем депо по Евро или доллару - гривну соответственно снимаем),
- либо открываем новый депо в той же валюте что была, но на сумму, которая больше чем закончившийся вклад (вклады) минимум на 50000 UAH или 2000 USD/EUR (к примеру было 100000 грн. - новый вклад должен быть на 150000).

Первые 2 способа успешно испытаны лично (и на родне), третий получен в результате разъяснений от минфина по телефону, но на практике не применялся, поскольку в моем случае сумма получалась больше фонда с учетом имеющихся других вкладов. Но может Вам повезет - дайте знать, чем все закончится
Flamingo
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