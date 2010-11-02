ну всего то на несколько дней, не думаю что это проблематично...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2018 21:17
Re: Альфа-Банк
ну всего то на несколько дней, не думаю что это проблематично...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Сер 10 січ, 2018 21:28
Re: Альфа-Банк
IMPRINTER, velvet - спасибо, но за месяц ожидания на сберегательном, от 50000 потеряется столько же, сколько дает минфин. Раз уж в минфине сказали, что - регистрируют, то рискну.
Додано: Сер 10 січ, 2018 21:58
Сегодня со сбером на 21:40 та же проблема - не снять и не пополнить... Ошибка та же - сервис временно не доступен... хотя в 18:20 попытка пополниться ещё была...
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:41
Re: Альфа-Банк
Замораживают сбер по вечерам.
Ни снять, ни пополнить.
Куры на голубом глазу лопочут: "временные трудности, попробуйте завтра".
Зачем врать то ? Скажите честно: "со стольки-то до стольки-то сбер отдыхает, не тревожьте его".
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:56
Насколько я помню, чтобы получить бонус при заканчивающемся депо надо:
- либо как уже писали выше внести новый депо за несколько дней до окончания (а потом забрать старый чтобы не выскочить за фонд),
- либо после окончания вклада класть новый вклад в другой валюте (закончилась гривна - открываем депо по Евро или доллару - гривну соответственно снимаем),
- либо открываем новый депо в той же валюте что была, но на сумму, которая больше чем закончившийся вклад (вклады) минимум на 50000 UAH или 2000 USD/EUR (к примеру было 100000 грн. - новый вклад должен быть на 150000).
Первые 2 способа успешно испытаны лично (и на родне), третий получен в результате разъяснений от минфина по телефону, но на практике не применялся, поскольку в моем случае сумма получалась больше фонда с учетом имеющихся других вкладов. Но может Вам повезет - дайте знать, чем все закончится
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