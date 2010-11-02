Додано: Сер 10 січ, 2018 23:56

gun написав: IMPRINTER, velvet - спасибо, но за месяц ожидания на сберегательном, от 50000 потеряется столько же, сколько дает минфин. Раз уж в минфине сказали, что - регистрируют, то рискну. IMPRINTER, velvet - спасибо, но за месяц ожидания на сберегательном, от 50000 потеряется столько же, сколько дает минфин. Раз уж в минфине сказали, что - регистрируют, то рискну.

Насколько я помню, чтобы получить бонус при заканчивающемся депо надо:- либо как уже писали выше внести новый депо за несколько дней до окончания (а потом забрать старый чтобы не выскочить за фонд),- либо после окончания вклада класть новый вклад в другой валюте (закончилась гривна - открываем депо по Евро или доллару - гривну соответственно снимаем),- либо открываем новый депо в той же валюте что была, но на сумму, которая больше чем закончившийся вклад (вклады) минимум на 50000 UAH или 2000 USD/EUR (к примеру было 100000 грн. - новый вклад должен быть на 150000).Первые 2 способа успешно испытаны лично (и на родне), третий получен в результате разъяснений от минфина по телефону, но на практике не применялся, поскольку в моем случае сумма получалась больше фонда с учетом имеющихся других вкладов. Но может Вам повезет - дайте знать, чем все закончится