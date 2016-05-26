RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5141514251435144>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:50

curiousobro

Приват вклад пооплняется безналом с комиссом или с карт с беспоатным входом
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33075
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5250 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:54

  curiousobro написав:О каких ограничениях в бегемоте вы говорите?
Там усьо чьотко вроде.


пополнить приват-вклад с уни 1% с КДВ 0%. Но пополнить КДВ 0,5%.
фактически приват вклад бесплатно можно пополнить только налом или если на КДВ падали деньги от депо которые туда заходят бесплатно.

ЗЫ
помню возмущение одного клиента бегемота который решил по окончанию депо оформленного в отделении повторно оформить его в приват24.
ему в кассе зачислили на КДВ с удержанием 0,5% и затем открыли депо в приват24 :mrgreen:
так что костыли есть у всех банков. главно знать какой банк тебе удобнее.
mephala
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 07.04.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:32

  mephala написав:
  curiousobro написав:О каких ограничениях в бегемоте вы говорите?
Там усьо чьотко вроде.


пополнить приват-вклад с уни 1% с КДВ 0%. Но пополнить КДВ 0,5%.
фактически приват вклад бесплатно можно пополнить только налом или если на КДВ падали деньги от депо которые туда заходят бесплатно.

ЗЫ
помню возмущение одного клиента бегемота который решил по окончанию депо оформленного в отделении повторно оформить его в приват24.
ему в кассе зачислили на КДВ с удержанием 0,5% и затем открыли депо в приват24 :mrgreen:
так что костыли есть у всех банков. главно знать какой банк тебе удобнее.

Аа, в этом смысле :) Ясно тогда.
Я почему-то приплел сюда обычные депозиты.
curiousobro
 
Повідомлень: 629
З нами з: 21.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:33

  2XL написав:Где бонусы по Эко? Колбасы хочется...

2XL, добрый день. Начисленные бонусы за декабрь были направлены вчера вечером в адрес ЭКО маркета. На Ваш счет будут зачислены сегодня - завтра. Ожидайте, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 18.02.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:37

Ситуация с оплатой на заправке WOG с помощью WogPay. Заправляю полный бак, блокируется сумма 2000 грн, потом идёт возврат 994.92. Через несколько дней приходит предложение перевести в рассрочку 1005.08 и после согласия сразу же приходит отказ "по причині відміни покупки".

Сбой? Или я что-то не понимаю.
Ivanhoe
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:00

сберегательный

Коллеги, сегодня хотел в интернетбанкинге перекинуть часть денег со сберсчета (гривневого) на карту (ультра). Не нашел такой возможности. Только закрытие депозита. Это я протупил, или частичное снятие со сбера таки не предусмотрено?
Art_m
 
Повідомлень: 571
З нами з: 02.07.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01

  Art_m написав:Коллеги, сегодня хотел в интернетбанкинге перекинуть часть денег со сберсчета (гривневого) на карту (ультра). Не нашел такой возможности. Только закрытие депозита. Это я протупил, или частичное снятие со сбера таки не предусмотрено?


протупили.
это делается не через свойства Сбера а через свойства Ультры ...
Ультра - Пополнить ... и там выпадает Сбер как источник пополнения ультры
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33075
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5250 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:38

  Ivanhoe написав:Ситуация с оплатой на заправке WOG с помощью WogPay. Заправляю полный бак, блокируется сумма 2000 грн, потом идёт возврат 994.92. Через несколько дней приходит предложение перевести в рассрочку 1005.08 и после согласия сразу же приходит отказ "по причині відміни покупки".

Сбой? Или я что-то не понимаю.


У меня была такая ситуация только на Окко. На такое рассрочку не дают, надо заказывать на 1000+ грн сразу сколько точно влезет, чтобы не было возвратов, тогда дадут!
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 23.11.09
Подякував: 705 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:48

  IMPRINTER написав:
  Art_m написав:Коллеги, сегодня хотел в интернетбанкинге перекинуть часть денег со сберсчета (гривневого) на карту (ультра). Не нашел такой возможности. Только закрытие депозита. Это я протупил, или частичное снятие со сбера таки не предусмотрено?


протупили.
это делается не через свойства Сбера а через свойства Ультры ...
Ультра - Пополнить ... и там выпадает Сбер как источник пополнения ультры

Спасибо!
Art_m
 
Повідомлень: 571
З нами з: 02.07.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:53

  Ivanhoe написав:Ситуация с оплатой на заправке WOG с помощью WogPay. Заправляю полный бак, блокируется сумма 2000 грн, потом идёт возврат 994.92. Через несколько дней приходит предложение перевести в рассрочку 1005.08 и после согласия сразу же приходит отказ "по причині відміни покупки".

Сбой? Или я что-то не понимаю.

Под рассрочку низзя заправляться до полного (там по процедуре есть отмена платежа-возврат залога :() . Только с указанием литров и на сумму от 1000грн.
Бензус дорожает, теперь Вам будет легче получить рассрочку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23029
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5141514251435144>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], igor9227, isen, maxim2014, monobank_ua, pharus, sd_lg, slasva, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 10, 11, 12
Irina555 » Чет 26 тра, 2016 16:32
117 19680
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 16:12
Aps
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 888, 889, 890
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
8896 1741034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 15:38
Козак-характерник
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2964, 2965, 2966
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29654 3646882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 15:11
Support BForward
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51432)
11.01.2018 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.