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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:50
curiousobro
Приват вклад пооплняется безналом с комиссом или с карт с беспоатным входом
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:54
curiousobro написав:
О каких ограничениях в бегемоте вы говорите?
Там усьо чьотко вроде.
пополнить приват-вклад с уни 1% с КДВ 0%. Но пополнить КДВ 0,5%.
фактически приват вклад бесплатно можно пополнить только налом или если на КДВ падали деньги от депо которые туда заходят бесплатно.
ЗЫ
помню возмущение одного клиента бегемота который решил по окончанию депо оформленного в отделении повторно оформить его в приват24.
ему в кассе зачислили на КДВ с удержанием 0,5% и затем открыли депо в приват24
так что костыли есть у всех банков. главно знать какой банк тебе удобнее.
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mephala
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:32
mephala написав: curiousobro написав:
О каких ограничениях в бегемоте вы говорите?
Там усьо чьотко вроде.
пополнить приват-вклад с уни 1% с КДВ 0%. Но пополнить КДВ 0,5%.
фактически приват вклад бесплатно можно пополнить только налом или если на КДВ падали деньги от депо которые туда заходят бесплатно.
ЗЫ
помню возмущение одного клиента бегемота который решил по окончанию депо оформленного в отделении повторно оформить его в приват24.
ему в кассе зачислили на КДВ с удержанием 0,5% и затем открыли депо в приват24
так что костыли есть у всех банков. главно знать какой банк тебе удобнее.
Аа, в этом смысле
Ясно тогда.
Я почему-то приплел сюда обычные депозиты.
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curiousobro
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:33
2XL написав:
Где бонусы по Эко? Колбасы хочется...
2XL, добрый день. Начисленные бонусы за декабрь были направлены вчера вечером в адрес ЭКО маркета. На Ваш счет будут зачислены сегодня - завтра. Ожидайте, пожалуйста.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:37
Ситуация с оплатой на заправке WOG с помощью WogPay. Заправляю полный бак, блокируется сумма 2000 грн, потом идёт возврат 994.92. Через несколько дней приходит предложение перевести в рассрочку 1005.08 и после согласия сразу же приходит отказ "по причині відміни покупки".
Сбой? Или я что-то не понимаю.
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Ivanhoe
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:00
Коллеги, сегодня хотел в интернетбанкинге перекинуть часть денег со сберсчета (гривневого) на карту (ультра). Не нашел такой возможности. Только закрытие депозита. Это я протупил, или частичное снятие со сбера таки не предусмотрено?
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Art_m
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01
Art_m написав:
Коллеги, сегодня хотел в интернетбанкинге перекинуть часть денег со сберсчета (гривневого) на карту (ультра). Не нашел такой возможности. Только закрытие депозита. Это я протупил, или частичное снятие со сбера таки не предусмотрено?
протупили.
это делается не через свойства Сбера а через свойства Ультры ...
Ультра - Пополнить ... и там выпадает Сбер как источник пополнения ультры
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:38
Ivanhoe написав:
Ситуация с оплатой на заправке WOG с помощью WogPay. Заправляю полный бак, блокируется сумма 2000 грн, потом идёт возврат 994.92. Через несколько дней приходит предложение перевести в рассрочку 1005.08 и после согласия сразу же приходит отказ "по причині відміни покупки".
Сбой? Или я что-то не понимаю.
У меня была такая ситуация только на Окко. На такое рассрочку не дают, надо заказывать на 1000+ грн сразу сколько точно влезет, чтобы не было возвратов, тогда дадут!
ВВХ - ПНХ!
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:48
IMPRINTER написав: Art_m написав:
Коллеги, сегодня хотел в интернетбанкинге перекинуть часть денег со сберсчета (гривневого) на карту (ультра). Не нашел такой возможности. Только закрытие депозита. Это я протупил, или частичное снятие со сбера таки не предусмотрено?
протупили.
это делается не через свойства Сбера а через свойства Ультры ...
Ультра - Пополнить ... и там выпадает Сбер как источник пополнения ультры
Спасибо!
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Art_m
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:53
Ivanhoe написав:
Ситуация с оплатой на заправке WOG с помощью WogPay. Заправляю полный бак, блокируется сумма 2000 грн, потом идёт возврат 994.92. Через несколько дней приходит предложение перевести в рассрочку 1005.08 и после согласия сразу же приходит отказ "по причині відміни покупки".
Сбой? Или я что-то не понимаю.
Под рассрочку низзя заправляться до полного (там по процедуре есть отмена платежа-возврат залога
) . Только с указанием литров и на сумму от 1000грн.
Бензус дорожает, теперь Вам будет легче получить рассрочку
... делайте хоть что-нибудь!
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