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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 18:03
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
С какого возраста Альфа открывает карточные продукты?
Племяннику исполнилось 14, получил новый айди-паспорт.
Ему что-то можно открыть из продуктового рядв Аллы?
То, что Алла открывает карты лицам младше 18 это точно....
Если нельзя 14ти летнему, то со скольки модно будет? С 16ТИ?
IMPRINTER, с 14 до 16 лет – только дополнительные карты к основным картам родителей/опекунов, с 16 лет - как основные карты, пакет документов стандартный как для совершеннолетнего лица.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 18:09
Alfa_Bank
спасибо, ясно )
ждем 2 года, надеюсь Постернак за это время Аллу окончательно не убьет )
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Додано: Чет 11 січ, 2018 18:59
IMPRINTER написав:
надеюсь Постернак за это время Аллу окончательно не убьет )
Уууууу, дємон...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:22
А зачем, если есть украинские "государственные" "патриотичные" "зелёные" банки?
Всё IMHO
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