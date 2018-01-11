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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5143514451455146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:03

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

С какого возраста Альфа открывает карточные продукты?
Племяннику исполнилось 14, получил новый айди-паспорт.
Ему что-то можно открыть из продуктового рядв Аллы?
То, что Алла открывает карты лицам младше 18 это точно....
Если нельзя 14ти летнему, то со скольки модно будет? С 16ТИ?

IMPRINTER, с 14 до 16 лет – только дополнительные карты к основным картам родителей/опекунов, с 16 лет - как основные карты, пакет документов стандартный как для совершеннолетнего лица.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:09

Alfa_Bank

спасибо, ясно )
ждем 2 года, надеюсь Постернак за это время Аллу окончательно не убьет )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:59

  IMPRINTER написав: надеюсь Постернак за это время Аллу окончательно не убьет )

Уууууу, дємон... :evil:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:22

  Квесторе_поверніться написав:Чому Альфа не кредитнула свого Бабака? :wink:
http://finbalance.com.ua/news/Ukrhazbank-dast-1-mlrd-hrn-kompani-Babakova-yakiy-holosuvav-za-aneksiyu-Krima

А зачем, если есть украинские "государственные" "патриотичные" "зелёные" банки?
Всё IMHO
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