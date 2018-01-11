|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:33
mephala написав: Cler написав:
а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?
ИМХО открытие депозита в отделении без текущего счета.
Так не делают
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23072
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1888 раз.
- Подякували: 2593 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:38
clientage написав: mephala написав: Cler написав:
а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?
ИМХО открытие депозита в отделении без текущего счета.
Так не делают
Именно большинство депозитов в отделении и должны открывать без текущего.
Так как когда я открывал валютное депо в отделении с текущего то девушка консультировалась у старшой можно ли так сделать на прямую в проге что бы я не получал в кассе с текущего а потом вносил наличку на депо.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 2544
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:39
Cler написав:
а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?
Пакет "Ультра" от 70 тысяч депозита в эквиваленте.
P.S. Истерия с текущим счетом в Альфе преувеличена. Мне вот не нужен такой счёт ни платно, ни бесплатно - никак. И если друзьям, знакомым буду рекомендовать банк, то никак не текущий...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5188
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 547 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:42
Щоб отримати халяву у Алли слід їй заплатити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7366
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:45
Vorlon написав: Cler написав:
а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?
Пакет "Ультра" от 70 тысяч депозита в эквиваленте.
P.S. Истерия с текущим счетом в Альфе преувеличена. Мне вот не нужен такой счёт ни платно, ни бесплатно - никак. И если друзьям, знакомым буду рекомендовать банк, то никак не текущий...
А какой ср. размер депо по Альфе?
Как бесплатно обслуживать депо на 10..20Кгрн под 14%?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23072
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1888 раз.
- Подякували: 2593 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:45
Alfa_Bank а если размещать дальше депозит с текущего?
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:01
Cler написав: Alfa_Bank написав: skorpi написав:
Оф представитель, прошу уточнить по тарифам снятия окончившегося валютного депо с текущего счёта (валютного) Ранее это было бесплатно.
skorpi, добрый день. До 18.01.2018 комиссия не удерживается, с 19.01.2018 - 1%, комиссия удерживается в любом случае, в т.ч. при снятии депозита (для всех валют).
а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?
Cler, добрый день. Пакет услуг Comfort/Ultra/Platinum Black при выполнении одного из условий бесплатного обслуживания.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4073
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:09
Vorlon написав: Cler написав:
а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?
Пакет "Ультра" от 70 тысяч депозита в эквиваленте.
P.S. Истерия с текущим счетом в Альфе преувеличена. Мне вот не нужен такой счёт ни платно, ни бесплатно - никак. И если друзьям, знакомым буду рекомендовать банк, то никак не текущий...
пока 70
но тенденция на рост уже задана
а будет 270, что скажете?
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:16
Cler, добрый день. Пакет услуг Comfort/Ultra/Platinum Black при выполнении одного из условий бесплатного обслуживания.
А у кого доверенность на снятие окончившегося депозита с текущего,как быть?
-
IGNAT
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 29.03.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:17
citramon написав:
пока 70
но тенденция на рост уже задана
а будет 270, что скажете?
Рост вполне вероятен, но через пару-тройку лет. Ну будет 100 вместо 70 и что? 270 - фантастика, такого не будет для Ультры, а для Платинума и 300 может быть.
Я спокоен, как удав. Плачу 20 гривен. И считаю, что непополняемый срочный и неразрывный депозит небольшой суммы на 14% (или сколько там) процентов на год - это маразм.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5188
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 547 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12116
|2372651
|
П'ят 12 січ, 2018 16:55
Vuch
|
|8496
|1260920
|
П'ят 12 січ, 2018 15:44
Vorlon
|
|8906
|1741940
|
реклама
|