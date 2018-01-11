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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5149515051515152>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:33

  mephala написав:
  Cler написав:а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?


ИМХО открытие депозита в отделении без текущего счета.

Так не делают :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:38

  clientage написав:
  mephala написав:
  Cler написав:а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?


ИМХО открытие депозита в отделении без текущего счета.

Так не делают :(


Именно большинство депозитов в отделении и должны открывать без текущего.
Так как когда я открывал валютное депо в отделении с текущего то девушка консультировалась у старшой можно ли так сделать на прямую в проге что бы я не получал в кассе с текущего а потом вносил наличку на депо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:39

  Cler написав:а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?

Пакет "Ультра" от 70 тысяч депозита в эквиваленте.

P.S. Истерия с текущим счетом в Альфе преувеличена. Мне вот не нужен такой счёт ни платно, ни бесплатно - никак. И если друзьям, знакомым буду рекомендовать банк, то никак не текущий...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:42

Re: Альфа-Банк

Щоб отримати халяву у Алли слід їй заплатити :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:45

  Vorlon написав:
  Cler написав:а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?

Пакет "Ультра" от 70 тысяч депозита в эквиваленте.

P.S. Истерия с текущим счетом в Альфе преувеличена. Мне вот не нужен такой счёт ни платно, ни бесплатно - никак. И если друзьям, знакомым буду рекомендовать банк, то никак не текущий...

А какой ср. размер депо по Альфе?
Как бесплатно обслуживать депо на 10..20Кгрн под 14%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:45

Alfa_Bank а если размещать дальше депозит с текущего?
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:01

  Cler написав:
  Alfa_Bank написав:
  skorpi написав:Оф представитель, прошу уточнить по тарифам снятия окончившегося валютного депо с текущего счёта (валютного) Ранее это было бесплатно.

skorpi, добрый день. До 18.01.2018 комиссия не удерживается, с 19.01.2018 - 1%, комиссия удерживается в любом случае, в т.ч. при снятии депозита (для всех валют).

а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?

Cler, добрый день. Пакет услуг Comfort/Ultra/Platinum Black при выполнении одного из условий бесплатного обслуживания.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:09

  Vorlon написав:
  Cler написав:а какие варианты будут после 19 января для абсолютно бесплатного обслуживания депозитных клиентов?

Пакет "Ультра" от 70 тысяч депозита в эквиваленте.

P.S. Истерия с текущим счетом в Альфе преувеличена. Мне вот не нужен такой счёт ни платно, ни бесплатно - никак. И если друзьям, знакомым буду рекомендовать банк, то никак не текущий...

пока 70
но тенденция на рост уже задана
а будет 270, что скажете?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:16

Cler, добрый день. Пакет услуг Comfort/Ultra/Platinum Black при выполнении одного из условий бесплатного обслуживания.
А у кого доверенность на снятие окончившегося депозита с текущего,как быть?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:17

  citramon написав:пока 70
но тенденция на рост уже задана
а будет 270, что скажете?

Рост вполне вероятен, но через пару-тройку лет. Ну будет 100 вместо 70 и что? 270 - фантастика, такого не будет для Ультры, а для Платинума и 300 может быть.

Я спокоен, как удав. Плачу 20 гривен. И считаю, что непополняемый срочный и неразрывный депозит небольшой суммы на 14% (или сколько там) процентов на год - это маразм.
Vorlon
 
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