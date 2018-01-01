Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:40

Итак подведу черту общения с поддержкой Аллы:с 19.01.18 любое снятие с текущего счёта платное +1% от суммы.Тем у кого есть депо и нет карты под валюту депо, деньги и % падали на текущий и от туда их можно было снимать без %.Алла этот нюанс исправила и лишила честного вкладчика возможности снять кровные (с которых уже заплачен % налога с текущего счёта.Выход:1. Открыть карту в валюте депо и забирать тело и % с неё. Открытие доп карты в пакете УЛЬТРА к примеру стоит 300 грн на срок до 3-х лет.2. Если карта уже есть, переводить с текущего на карту и потом снимать.3. Повысить пакет УЛЬТРА до ПЛАТИНЫ (там 2 валютные карты бесплатные) и выполнять условия для "бесплатности" пользования пакетом.Лично меня Алла утомлять начала мелкими подножками.... Второй раз за пол года буду менять пакеты... Если ещё раз что то Алла изменить, скажу "ДАВАЙ ПРОЩАЙ АЛЛА"