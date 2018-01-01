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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5149515051515152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:20

  Vorlon написав:
  citramon написав:пока 70
но тенденция на рост уже задана
а будет 270, что скажете?

Рост вполне вероятен, но через пару-тройку лет. Ну будет 100 вместо 70 и что? 270 - фантастика, такого не будет для Ультры, а для Платинума и 300 может быть.

Я спокоен, как удав. Плачу 20 гривен. И считаю, что неразрывный депозит небольшой суммы на 14% (или сколько там) процентов на год - это маразм.

прошу банк поднять потолок для
комфорта - 200
ультры - 300
платинума - 400
c 19.0.1.2018
:)
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:28

Alfa_Bank

Добрый день.
Платеж по реквизитам созданный в My Alfa-Bank и еще не проведенный (создан в 15:00),можно отменить?
Перепутал и подтвердил не тот шаблон.
Горячая линия говорит, что нельзя. Но платеж физически будет проведен только через два часа.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:39

  skorpi написав:Alfa_Bank а если размещать дальше депозит с текущего?

skorpi, условия для оформления не изменились.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:39

Re: Альфа-Банк

Рукожопи-смузіхльоби вже почали щось крутити по смс-інформуванню. Злетіли налаштування номер послуги "Альфа-чек". Надсилають смс не на ті номери, на які налаштована послуга, а на фінансовий номер.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:40

Итак подведу черту общения с поддержкой Аллы:
с 19.01.18 любое снятие с текущего счёта платное +1% от суммы.
Тем у кого есть депо и нет карты под валюту депо, деньги и % падали на текущий и от туда их можно было снимать без %.
Алла этот нюанс исправила и лишила честного вкладчика возможности снять кровные (с которых уже заплачен % налога с текущего счёта.
Выход:
1. Открыть карту в валюте депо и забирать тело и % с неё. Открытие доп карты в пакете УЛЬТРА к примеру стоит 300 грн на срок до 3-х лет.
2. Если карта уже есть, переводить с текущего на карту и потом снимать.
3. Повысить пакет УЛЬТРА до ПЛАТИНЫ (там 2 валютные карты бесплатные) и выполнять условия для "бесплатности" пользования пакетом.

Лично меня Алла утомлять начала мелкими подножками.... Второй раз за пол года буду менять пакеты... Если ещё раз что то Алла изменить, скажу "ДАВАЙ ПРОЩАЙ АЛЛА" :mrgreen:
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:47

  Кочевник написав:Рукожопи-смузіхльоби вже почали щось крутити по смс-інформуванню. Злетіли налаштування номер послуги "Альфа-чек". Надсилають смс не на ті номери, на які налаштована послуга, а на фінансовий номер.

Кочевник, добрий вечір. Щоб з'ясувати деталі, уточніть, будь ласка, в особистому повідомленні номер Вашого ІПН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:48

  skorpi написав:..
Если ещё раз что то Алла изменить, скажу "ДАВАЙ ПРОЩАЙ АЛЛА" :mrgreen:

Уже точно изменит работу со сберсчетом.
:)
Бегите щас
curiousobro
 
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