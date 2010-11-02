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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:47
у тя ж в колоде 9 гуру))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:02
allaliu, добрый день! Канала PUSH-уведомлений в Alfa-Mobile пока проходит тестирование. Точная дата масштабирования на всех клиентов пока не установлена. Когда будет реализована возможность подключения PUSH-уведомлений в Alfa-Mobile (с отключением СМС-сообщений), тогда и будет реализована возможность отключения услуги Альфа-Чек в МАБе. Поэтому, нет необходимости обращаться в отделение для отключения Альфа-Чек.
Для уточнения статуса услуги Альфа-Чек по Вашей карте необходимы данные: ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты.
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:16
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:20
Alfa_Bank
Если до 1 февраля не будет реализована возможность дистанционного откл. Смс или смены канала доставки с смс на пуш, то комииссия за смс по комфортам будет взиматься или нет?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:25
IMPRINTER реализуют 31.01.2018 в 23:59)) и шо тады? у вОров все честно©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:42
Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:27
Alfa_Bank хотел бы получить Ваш коментарий на сложившуюся ситуацию:
История такова, в начале января 2018 года в Австрии (г. Парндорф) я запросил возврат TaxFree через всемирно известную компанию Global Blue (регистрация в Братиславе, Словакия). Все покупки по возврату TaxFree делались в Германии, другими словами всё происходило в ЕВРО зоне. В представительство компании Global Blue я предоставил карту Альфа банка номинированную в ЕВРО, работник оформил все документы и огласил сумму возврата в ЕВРО, после этого мою карту пополнили через терминал на указанную сумму в ЕВРО и выдали ЧЕК в ЕВРО! Через три или четыре дня деньги зашли на указанную мной карту. При проверке зачисления суммы Альфа банком я обнаружил сумму меньшую от той, на которою при мне пополнили карту и выдали чек в офисе Global Blue.
Я зашёл в ИБ и обнаружил очень странную выписку по заходу денег, а именно Альфа сперва зачислил деньги в долларах, потом переконвертировал по своему курсу в Евро а после этого взял плату за конвертацию!!!!!
Ещё раз напомню, покупки делал в Евро, TAXFree запросил в Евро, получил чек о пополнении карты в Евро, компания Global Blue работает в Евро зоне.
Как Альфа банк умудрился принять платёж в долларах? Неужели желание постричь клиента?
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:31
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38
возврат таксфри может быть как в евро, так и в долларах, в компании уточняли в какой конкретно валюте будет возврат? я так в дельте попал лет 5 назад, теперь только наличкой в аэропорту забираю
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:42
спасибо, тогда ждем масшабирования
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