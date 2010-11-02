Додано: Пон 15 січ, 2018 15:20

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Если до 1 февраля не будет реализована возможность дистанционного откл. Смс или смены канала доставки с смс на пуш, то комииссия за смс по комфортам будет взиматься или нет?

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