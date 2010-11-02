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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51555156515751585159>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 873
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 873
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:47

у тя ж в колоде 9 гуру))

  IMPRINTER написав:Господа, делайте ваши ставки. Заработает сегодня или нет фуккционал выбора канала доставки сообщений (пуш или смс).

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:02

  allaliu написав:Сегодня зашла в отделение отключить смс-информирование по Комфорту,"специалистки" не в курсе насчет изменений. Отправили писать заяву к девочкам "на стойке",заяву подписала (распечатала девица на стойке :) бланк). Уточнила, чтобы смс отключили с 1.02.18, да-да конечно! Только так и отключим! Ну-ну,уже сегодня смс информирование не работает, пуш тоже :mrgreen: . Ну не ур** ,а?

allaliu, добрый день! Канала PUSH-уведомлений в Alfa-Mobile пока проходит тестирование. Точная дата масштабирования на всех клиентов пока не установлена. Когда будет реализована возможность подключения PUSH-уведомлений в Alfa-Mobile (с отключением СМС-сообщений), тогда и будет реализована возможность отключения услуги Альфа-Чек в МАБе. Поэтому, нет необходимости обращаться в отделение для отключения Альфа-Чек.
Для уточнения статуса услуги Альфа-Чек по Вашей карте необходимы данные: ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:16

Alfa_Bank а была тема....
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:20

Alfa_Bank

Если до 1 февраля не будет реализована возможность дистанционного откл. Смс или смены канала доставки с смс на пуш, то комииссия за смс по комфортам будет взиматься или нет?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:25

IMPRINTER реализуют 31.01.2018 в 23:59)) и шо тады? у вОров все честно©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:42

  Scholar написав:Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?

Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:27

Alfa_Bank хотел бы получить Ваш коментарий на сложившуюся ситуацию:

История такова, в начале января 2018 года в Австрии (г. Парндорф) я запросил возврат TaxFree через всемирно известную компанию Global Blue (регистрация в Братиславе, Словакия). Все покупки по возврату TaxFree делались в Германии, другими словами всё происходило в ЕВРО зоне. В представительство компании Global Blue я предоставил карту Альфа банка номинированную в ЕВРО, работник оформил все документы и огласил сумму возврата в ЕВРО, после этого мою карту пополнили через терминал на указанную сумму в ЕВРО и выдали ЧЕК в ЕВРО! Через три или четыре дня деньги зашли на указанную мной карту. При проверке зачисления суммы Альфа банком я обнаружил сумму меньшую от той, на которою при мне пополнили карту и выдали чек в офисе Global Blue.
Я зашёл в ИБ и обнаружил очень странную выписку по заходу денег, а именно Альфа сперва зачислил деньги в долларах, потом переконвертировал по своему курсу в Евро а после этого взял плату за конвертацию!!!!! :shock:

Ещё раз напомню, покупки делал в Евро, TAXFree запросил в Евро, получил чек о пополнении карты в Евро, компания Global Blue работает в Евро зоне. :mrgreen:

Как Альфа банк умудрился принять платёж в долларах? Неужели желание постричь клиента? :twisted: :?:
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:31

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Если до 1 февраля не будет реализована возможность дистанционного откл. Смс или смены канала доставки с смс на пуш, то комииссия за смс по комфортам будет взиматься или нет?

IMPRINTER, добрый день! Если PUSH-уведомления не запустятся, то изменений в тарифах не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38

  skorpi написав:Alfa_Bank хотел бы получить Ваш коментарий на сложившуюся ситуацию:

История такова, в начале января 2018 года в Австрии (г. Парндорф) я запросил возврат TaxFree через всемирно известную компанию Global Blue (регистрация в Братиславе, Словакия). Все покупки по возврату TaxFree делались в Германии, другими словами всё происходило в ЕВРО зоне. В представительство компании Global Blue я предоставил карту Альфа банка номинированную в ЕВРО, работник оформил все документы и огласил сумму возврата в ЕВРО, после этого мою карту пополнили через терминал на указанную сумму в ЕВРО и выдали ЧЕК в ЕВРО! Через три или четыре дня деньги зашли на указанную мной карту. При проверке зачисления суммы Альфа банком я обнаружил сумму меньшую от той, на которою при мне пополнили карту и выдали чек в офисе Global Blue.
Я зашёл в ИБ и обнаружил очень странную выписку по заходу денег, а именно Альфа сперва зачислил деньги в долларах, потом переконвертировал по своему курсу в Евро а после этого взял плату за конвертацию!!!!! :shock:

Ещё раз напомню, покупки делал в Евро, TAXFree запросил в Евро, получил чек о пополнении карты в Евро, компания Global Blue работает в Евро зоне. :mrgreen:

Как Альфа банк умудрился принять платёж в долларах? Неужели желание постричь клиента? :twisted: :?:

возврат таксфри может быть как в евро, так и в долларах, в компании уточняли в какой конкретно валюте будет возврат? я так в дельте попал лет 5 назад, теперь только наличкой в аэропорту забираю
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:42

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Если до 1 февраля не будет реализована возможность дистанционного откл. Смс или смены канала доставки с смс на пуш, то комииссия за смс по комфортам будет взиматься или нет?

IMPRINTER, добрый день! Если PUSH-уведомления не запустятся, то изменений в тарифах не будет.



спасибо, тогда ждем масшабирования
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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