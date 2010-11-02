skorpi написав:

хотел бы получить Ваш коментарий на сложившуюся ситуацию:История такова, в начале января 2018 года в Австрии (г. Парндорф) я запросил возврат TaxFree через всемирно известную компанию Global Blue (регистрация в Братиславе, Словакия). Все покупки по возврату TaxFree делались в Германии, другими словами всё происходило в ЕВРО зоне. В представительство компании Global Blue я предоставил карту Альфа банка номинированную в ЕВРО, работник оформил все документы и огласил сумму возврата в ЕВРО, после этого мою карту пополнили через терминал на указанную сумму в ЕВРО и выдали ЧЕК в ЕВРО! Через три или четыре дня деньги зашли на указанную мной карту. При проверке зачисления суммы Альфа банком я обнаружил сумму меньшую от той, на которою при мне пополнили карту и выдали чек в офисе Global Blue.Я зашёл в ИБ и обнаружил очень странную выписку по заходу денег, а именно Альфа сперва зачислил деньги в долларах, потом переконвертировал по своему курсу в Евро а после этого взял плату за конвертацию!!!!!Ещё раз напомню, покупки делал в Евро, TAXFree запросил в Евро, получил чек о пополнении карты в Евро, компания Global Blue работает в Евро зоне.Как Альфа банк умудрился принять платёж в долларах? Неужели желание постричь клиента?