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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5156515751585159>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 873
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 873
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:45

  Alfa_Bank написав:
  Scholar написав:Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?

Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.

и что , ему с доходом 50 тыс в мес не позволено иметь несколько миллионов ? он все должен потратить на коммуналку :)
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:47

Stringer вы не внимательны, мне чек с терминала дали о пополнении моей карты в ЕВРО!!!
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:50

Alfa_Bank, подпропихните(с) тама ... :evil:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 15 січ, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:51

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:У вас поламались платежи за интернет.
Меню Платежи/переказы -> Интернет+ТВ -> UNDERNET

curiousobro, добрый день! Эта проблема известна и будет исправлена после 15.01.

Ну хоть тут поправили, как обещали.
Проверил. Работает. Спасибо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:53

  skorpi написав:Stringer вы не внимательны, мне чек с терминала дали о пополнении моей карты в ЕВРО!!!

причем тут чек с терминала? откуда терминал знает с какого счета - долларового или еврового была списана сумма возврата?
вы когда что то покупаете или возвращаете видите валюту счета на чеке или сумму покупки\возврата в валюте по ценнику?
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 15 січ, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:55

То что, пуша не будет?
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 15 січ, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:56

  Alfa_Bank написав:
  Scholar написав:Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?

Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.

Если у нас в городе втб закрывает отделение и захочу открыть счет в альфе, чтобы на него свифтом зачислили средства с окончившегося депозита надо что будет еще какие-то документы предоставлять?
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:57

Stringer когда вставляли карту мою в терминал, было меню которое надо было выбрать по каждому пункту:

Язык
Валюта
Сумма

Валюты выбралась в Евро, после операции вылез чек на пополнение и общая сумма в ЕВРО.

Для примера: делал покупки в Польше и Венгрии, всегда есть возможность выбрать тип валюты которой хочу оплатить прямо в терминале... И чек вылазить в валюте транзакции.
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:03

  skorpi написав:Stringer когда вставляли карту мою в терминал, было меню которое надо было выбрать по каждому пункту:

Язык
Валюта
Сумма

Валюты выбралась в Евро, после операции вылез чек на пополнение и общая сумма в ЕВРО.Для примера: делал покупки в Польше и Венгрии, всегда есть возможность выбрать тип валюты которой хочу оплатить прямо в терминале... И чек вылазить в валюте транзакции.

попытайтесь вникнуть в суть - терминал не знает в какой валюте счет, с которого происходит списание. в мпс существует дсс - динамический курс конвертации, поэтому на любом терминале вам могут предложить выбрать валюту оплаты, но списание произойдет в валюте вашей карты. и если валюта оплаты не совпадет с валютой счета, то за это могут снять комиссию. так же и с возвратом.

чек может быть в какой угодно валюте, но за списание с долларового счета, в валюте евро банки берут комиссию, если это предусмотрено тарифами банка. у альфы по дебетным картам такая комиссия предусмотрена.
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 15 січ, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:06

  skorpi написав:Alfa_Bank хотел бы получить Ваш коментарий на сложившуюся ситуацию:

История такова, в начале января 2018 года в Австрии (г. Парндорф) я запросил возврат TaxFree через всемирно известную компанию Global Blue (регистрация в Братиславе, Словакия). Все покупки по возврату TaxFree делались в Германии, другими словами всё происходило в ЕВРО зоне. В представительство компании Global Blue я предоставил карту Альфа банка номинированную в ЕВРО, работник оформил все документы и огласил сумму возврата в ЕВРО, после этого мою карту пополнили через терминал на указанную сумму в ЕВРО и выдали ЧЕК в ЕВРО! Через три или четыре дня деньги зашли на указанную мной карту. При проверке зачисления суммы Альфа банком я обнаружил сумму меньшую от той, на которою при мне пополнили карту и выдали чек в офисе Global Blue.
Я зашёл в ИБ и обнаружил очень странную выписку по заходу денег, а именно Альфа сперва зачислил деньги в долларах, потом переконвертировал по своему курсу в Евро а после этого взял плату за конвертацию!!!!! :shock:

Ещё раз напомню, покупки делал в Евро, TAXFree запросил в Евро, получил чек о пополнении карты в Евро, компания Global Blue работает в Евро зоне. :mrgreen:

Как Альфа банк умудрился принять платёж в долларах? Неужели желание постричь клиента? :twisted: :?:

skorpi, добрый вечер. Для возможности рассмотреть Вашу ситуацию укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты.
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