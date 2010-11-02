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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5156515751585159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 873
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 873
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:10

Stringer почему тогда в долларах, не в фунтах, юанях или злотых?

Подождём что скажет Алла))) :lol:
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:11

  skorpi написав:Stringer почему тогда в долларах, не в фунтах, юанях или злотых?


возможно что для украины доллар закреплен как валюта возмещения
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:14

IMPRINTER GlobalBlue не работает в странах где валюта Доллар(((( Т.е. они продают Евро/Фунт/Злотый/Форинт и так далее и покупают доллар для расчётов?? Мало в это верю...
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:15

  skorpi написав:Stringer почему тогда в долларах, не в фунтах, юанях или злотых?

Подождём что скажет Алла))) :lol:

Карта не ВИЗА случайно?
Они ж вроде только с доларом работали и тогда все выглядит логично.
Могу ошибатся :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:15

  skorpi написав:IMPRINTER GlobalBlue не работает в странах где валюта Доллар(((( Т.е. они продают Евро/Фунт/Злотый/Форинт и так далее и покупают доллар для расчётов?? Мало в это верю...


ну если алла вам конвертнула - то вам 100% оно пришло в долларах ... а вот чего вам прислали его в долларах - то это вопрос не к алле в любом случае.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:16

curiousobro Виза платина :?
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:29

  skorpi написав:curiousobro Виза платина :?

http://interesno.cc/article/7606/a-vy-z ... mastercard
Не знаю насколько актуально, но вот эта инфа всплыла в голове при вашем посте.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:34

  clientage написав:Alfa_Bank, подпропихните(с) тама ... :evil:

..этих смузистов-пропихателей когда уже выгонят к едреной фене ???.....то обицянки-цяцянки с пушами , а теперь вообще 17.00 уже давно прошло а зачислений по картоам до сих пор нету !....это как понимать...вашу мать ? :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:42

  Avril_ks написав:
  Alfa_Bank написав:
  Scholar написав:Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?

Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.

Если у нас в городе втб закрывает отделение и захочу открыть счет в альфе, чтобы на него свифтом зачислили средства с окончившегося депозита надо что будет еще какие-то документы предоставлять?

Avril_ks, добрый вечер! Для открытия текущего счета резидент Украины должен предоставить паспорт и ИНН, также заполнить анкету-опросник согласно требованиям НБУ.
Alfa_Bank
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