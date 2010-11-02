Scholar написав: Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять? Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?

Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.