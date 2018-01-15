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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5158515951605161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 873
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 873
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40

  Вкладчик1234 написав:
  pirat-d написав:Ребята поделитесь мнением, кто имел опыт фин.отношений с этим банком.
1) можно ли связываться с $ депо? Принимают-отдают? Тягомотина в отделениях при оформлении-пополнении?
2) учредители из кацапстана?

1. Принимает, отдаёт. Проблем с ликвидностью нет
2. "По паспорту" - нет :)


Спасибо за оперативный ответ!
А де-факто ноги-руки растут со страны говноскреп?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:43

Re: Альфа-Банк

Еге ж, хитро у них там :)
https://alfabank.ua/about/informaciya-pro-bank
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:49

  pirat-d написав:А де-факто ноги-руки растут со страны говноскреп?

Там такие россияне, типа как Коломойский - украинец :-)
Но основной капитал сколочен "за парєбриком"

Как бы есть разница с рос.гос.банками.
Альфа и на России самый большой частный банк. По сути занимает положение типа как у нашего Привата до национализации, только у них там доля рынка поменьше, чем у рос.гос.банков
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:57

  pirat-d написав:Ребята поделитесь мнением, кто имел опыт фин.отношений с этим банком.
1) можно ли связываться с $ депо? Принимают-отдают? Тягомотина в отделениях при оформлении-пополнении?
2) учредители из кацапстана?


Наскільки я розумію, щоб потім забрати депо з поточно банк здере 1% комісії, чи я щось не правильно розумію? Тоб-то банк таким методом "стимулює" відкривати карткові пакети :mrgreen: Старожили банку думаю Вам більше розжують цю ситуацію :)
Meridian
 
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