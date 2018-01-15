Вкладчик1234 написав:
1. Принимает, отдаёт. Проблем с ликвидностью нет
2. "По паспорту" - нет
Спасибо за оперативный ответ!
А де-факто ноги-руки растут со страны говноскреп?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40
Спасибо за оперативный ответ!
А де-факто ноги-руки растут со страны говноскреп?
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:43
Re: Альфа-Банк
Еге ж, хитро у них там
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:49
Там такие россияне, типа как Коломойский - украинец
Но основной капитал сколочен "за парєбриком"
Как бы есть разница с рос.гос.банками.
Альфа и на России самый большой частный банк. По сути занимает положение типа как у нашего Привата до национализации, только у них там доля рынка поменьше, чем у рос.гос.банков
Всё IMHO
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:57
Наскільки я розумію, щоб потім забрати депо з поточно банк здере 1% комісії, чи я щось не правильно розумію? Тоб-то банк таким методом "стимулює" відкривати карткові пакети Старожили банку думаю Вам більше розжують цю ситуацію
реклама
|