Квесторе_поверніться написав:Intermediary Bank (field 56): JP Morgan Chase Bank, New York, USA SWIFT: CHASUS33XXX Beneficiary Bank (field 57): Acc. 400940442 PJSC "ALFA-BANK" Kyiv, Ukraine SWIFT: ALFAUAUKXXX IBAN: UA503003460000026205329699801 Beneficiary (field 59): 2620********** IMJAREC IBAN Remittance info (field 70): Help for relative ----------------------------------- Реквізити вірні на поточний або ощадний в американцях?
персонал у ВТБ более тщательно подобранный. потому дайте им бумажку с реквизитами и если они скажут что все ОК значит ОК. у меня помню был казус. свифт был долларовый, текущий в алле открыл долларовый а менеджер в отделении аллы дала распечатку с реквизитами счета в евро. в ВТБ у менеджера глаза немного округлились и она попросила еще раз меня сходить в альфабанк и уточнить реквизиты в алле потом - ой, я не знаю как так получилось.
альфа-банк уже потирает руки , придумывая подлянку с тарифами для тех , кто отнесет реквизиты в втб сейчас, а свифтовать будет через пару мес.
Квесторе_поверніться написав:Intermediary Bank (field 56): JP Morgan Chase Bank, New York, USA SWIFT: CHASUS33XXX Beneficiary Bank (field 57): Acc. 400940442 PJSC "ALFA-BANK" Kyiv, Ukraine SWIFT: ALFAUAUKXXX IBAN: UA503003460000026205329699801 Beneficiary (field 59): 2620********** IMJAREC IBAN Remittance info (field 70): Help for relative ----------------------------------- Реквізити вірні на поточний або ощадний в американцях?
Квесторе_поверніться, доброго дня! Актуальні реквізити для поповнення рахунку вказані на Вашій персональній сторінці в розділі рахунку, у вкладниці сервіси, реквізити.
Там по ощадних немає реквізитів по СВІФТу. Які реквізити по СВІФТу на ощадний в доларі?
Квесторе_поверніться, вкажіть, будь ласка, в особистому повідомленні Ваш ідентифікаційний код, ПІБ, номер рахунку.
AVZ написав:Народ, подскажите плиз! Можно ли на валютную визу (пакет Ультра) выводить USD с криптовалютной биржи? Слышал что вроде запретили валютные переводы на карты укр. банков, но не могу найти пруф.
Банк для зачисления валюты попросит подтверждение, что за деньги (договор или родственные связи, например)
Scholar Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту по SWIFT по Украине могут перечислять родственники. Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.