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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5161516251635164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 873
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 873
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:56

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Intermediary Bank
(field 56): JP Morgan Chase Bank, New
York, USA
SWIFT: CHASUS33XXX
Beneficiary Bank
(field 57): Acc. 400940442
PJSC "ALFA-BANK"
Kyiv, Ukraine
SWIFT: ALFAUAUKXXX
IBAN: UA503003460000026205329699801
Beneficiary (field 59): 2620**********
IMJAREC IBAN
Remittance info (field 70): Help for relative
-----------------------------------
Реквізити вірні на поточний або ощадний в американцях?


персонал у ВТБ более тщательно подобранный. потому дайте им бумажку с реквизитами и если они скажут что все ОК значит ОК.
у меня помню был казус. свифт был долларовый, текущий в алле открыл долларовый а менеджер в отделении аллы дала распечатку с реквизитами счета в евро. в ВТБ у менеджера глаза немного округлились и она попросила еще раз меня сходить в альфабанк и уточнить реквизиты :mrgreen:
в алле потом - ой, я не знаю как так получилось.

альфа-банк уже потирает руки , придумывая подлянку с тарифами для тех , кто отнесет реквизиты в втб сейчас, а свифтовать будет через пару мес.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Intermediary Bank
(field 56): JP Morgan Chase Bank, New
York, USA
SWIFT: CHASUS33XXX
Beneficiary Bank
(field 57): Acc. 400940442
PJSC "ALFA-BANK"
Kyiv, Ukraine
SWIFT: ALFAUAUKXXX
IBAN: UA503003460000026205329699801
Beneficiary (field 59): 2620**********
IMJAREC IBAN
Remittance info (field 70): Help for relative
-----------------------------------
Реквізити вірні на поточний або ощадний в американцях?

Квесторе_поверніться, доброго дня! Актуальні реквізити для поповнення рахунку вказані на Вашій персональній сторінці в розділі рахунку, у вкладниці сервіси, реквізити.

Там по ощадних немає реквізитів по СВІФТу.
Які реквізити по СВІФТу на ощадний в доларі?

Квесторе_поверніться, вкажіть, будь ласка, в особистому повідомленні Ваш ідентифікаційний код, ПІБ, номер рахунку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:15

  Квесторе_поверніться написав:Remittance info (field 70): Help for relative


А разве можно свифтовать не на свои счета в Украине?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:28

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:
BBC написав:[quote="4256841:chipmunk"]Тут така справа, що один номер дорожче ніж 3 ;)

Але якщо один номер й три до ньоги коди оператора, то норм.
Та й на Більше від МС на один номер лишень 10 карт реєструється.
Я как раз себе и жене такие пары сделал).

Алла, что там с пушами?

cdj2, добрый день! В процессе тестирования.[/quote]Помнится запуск обещали к 10.01.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:53

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:Remittance info (field 70): Help for relative


А разве можно свифтовать не на свои счета в Украине?


Нельзя. Хотя можно близким родственникам, если оформить договор дарения валюты.
На чужие счета валюта уйдет, но получающий банк должен проконвертировать и зачислить гривню
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:58

  Scholar написав:
  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:Remittance info (field 70): Help for relative


А разве можно свифтовать не на свои счета в Украине?


Нельзя. Хотя можно близким родственникам, если оформить договор дарения валюты.
На чужие счета валюта уйдет, но получающий банк должен проконвертировать и зачислить гривню

Алла замерла в радостном ожидании :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:17

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:тестирования.

Нет желания сделать бета тест пушей силами форумчан? Неплохие тестеры мы ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:57

Народ, подскажите плиз!
Можно ли на валютную визу (пакет Ультра) выводить USD с криптовалютной биржи?
Слышал что вроде запретили валютные переводы на карты укр. банков, но не могу найти пруф.
AVZ
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:09

  AVZ написав:Народ, подскажите плиз!
Можно ли на валютную визу (пакет Ультра) выводить USD с криптовалютной биржи?
Слышал что вроде запретили валютные переводы на карты укр. банков, но не могу найти пруф.


Банк для зачисления валюты попросит подтверждение, что за деньги (договор или родственные связи, например)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:15

Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.
iamdimon
 
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