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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 18:30
iamdimon
Спасибо!
А относительно запрета валютных переводов по картам что-то есть?
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Додано: Сер 17 січ, 2018 18:30
iamdimon написав:Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту
по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.
К нему же
Постанова Правління Національного банку України
від 29 грудня 2007 року N 496
Установити, що для цілей застосування Правил під терміном "родичі" розуміється батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 18:33
iamdimon написав:Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту
по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.
Имхо, тогда родственникам придется подавать декларацию и платить налог с подарка
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Додано: Сер 17 січ, 2018 18:35
Scholar написав: iamdimon написав:Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту
по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.
Имхо, тогда родственникам придется подавать декларацию и платить налог с подарка
Смотря каких родственников.
Вроде в случае получения переводов от родственников первой степени родства поступления облагаются налогом по нулевой ставке.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 21:47
Если сюда на свой текущий долларовый отправить свифт со своего окончившегося депо в втб и сумма более 150 тыс грн в эквиваленте, то будут требовать какие-то документы?
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Додано: Сер 17 січ, 2018 21:58
viewtopic.php?p=4266091#p4266091
Avril_ks написав:Если сюда на свой текущий долларовый отправить свифт со своего окончившегося депо в втб и сумма более 150 тыс грн в эквиваленте, то будут требовать какие-то документы?
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Додано: Сер 17 січ, 2018 22:30
Alfa_Bank написав: Scholar написав:
Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?
Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.
Раз деньги заходят по безналу со своего счета в другом банке - предыдущий банк уже все отмониторил. Речь не идет о наличке. Такие операции даже под обяз финмон по закону не попадают. Что требуете в таком случае?
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Scholar
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Додано: Сер 17 січ, 2018 22:48
Scholar
ничего не требуется ... мне прекрасно заходили свифты в Альфу с моего счета в другом укрбанке. Тут речь больше не о финмоне, а о валютном контроле ... для валютного контроля у вас кристально чистая операция и никаких доков тут не нужно.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:12
BBC написав: Alfa_Bank написав:
тестирования.
Нет желания сделать бета тест пушей силами форумчан? Неплохие тестеры мы
Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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cdj2
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:26
cdj2 написав:
Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.
Мне их металические ручки нравятя, очень приятно лежат в руке.
P.S. Можно же и бесплатно потестировать
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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