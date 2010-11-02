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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5163516451655166>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:30

iamdimon
Спасибо!
А относительно запрета валютных переводов по картам что-то есть?
AVZ
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:30

  iamdimon написав:Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.


К нему же
Постанова Правління Національного банку України
від 29 грудня 2007 року N 496
Установити, що для цілей застосування Правил під терміном "родичі" розуміється батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:33

  iamdimon написав:Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.


Имхо, тогда родственникам придется подавать декларацию и платить налог с подарка
Scholar
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:35

  Scholar написав:
  iamdimon написав:Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.


Имхо, тогда родственникам придется подавать декларацию и платить налог с подарка

Смотря каких родственников.
Вроде в случае получения переводов от родственников первой степени родства поступления облагаются налогом по нулевой ставке.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:47

Если сюда на свой текущий долларовый отправить свифт со своего окончившегося депо в втб и сумма более 150 тыс грн в эквиваленте, то будут требовать какие-то документы?
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:58

Re: Альфа-Банк

Avril_ks написав:Если сюда на свой текущий долларовый отправить свифт со своего окончившегося депо в втб и сумма более 150 тыс грн в эквиваленте, то будут требовать какие-то документы?

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:30

  Alfa_Bank написав:
  Scholar написав:Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?

Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.


Раз деньги заходят по безналу со своего счета в другом банке - предыдущий банк уже все отмониторил. Речь не идет о наличке. Такие операции даже под обяз финмон по закону не попадают. Что требуете в таком случае?
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:48

Scholar

ничего не требуется ... мне прекрасно заходили свифты в Альфу с моего счета в другом укрбанке. Тут речь больше не о финмоне, а о валютном контроле ... для валютного контроля у вас кристально чистая операция и никаких доков тут не нужно.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:12

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  Alfa_Bank написав:тестирования.

Нет желания сделать бета тест пушей силами форумчан? Неплохие тестеры мы ;)
Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:26

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.
Мне их металические ручки нравятя, очень приятно лежат в руке.
P.S. Можно же и бесплатно потестировать ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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