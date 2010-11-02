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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5163516451655166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 00:00

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  cdj2 написав:Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.
Мне их металические ручки нравятя, очень приятно лежат в руке.
P.S. Можно же и бесплатно потестировать ;)
Мне попался с деревянной. Яж не против потестить, но не дают. И кстати офпреду вопрос: когда переключат переводы в ведроиде на новый регламент? Там снятие/пополнение сбера всё ещё 10-14-17.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
Повідомлень: 2176
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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  #<1 ... 5163516451655166
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