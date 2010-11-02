Мне попался с деревянной. Яж не против потестить, но не дают. И кстати офпреду вопрос: когда переключат переводы в ведроиде на новый регламент? Там снятие/пополнение сбера всё ещё 10-14-17.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2018 00:00
Re: Альфа-Банк
Мне попался с деревянной. Яж не против потестить, но не дают. И кстати офпреду вопрос: когда переключат переводы в ведроиде на новый регламент? Там снятие/пополнение сбера всё ещё 10-14-17.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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