Ну ок Не знал.
Остается ёжик
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:46
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:17
Спасибо за понимание! А вот представитель Альфа Банка выбрал другую тактику, то ли нет желания, то ли возможности разобраться наконец-то с гребанной курьерской доставкой - сначала нападение, а затем полный игнор, как в личке, так и здесь даже не удосужился прокомментировать. Видимо считает слова курьера истинной в первой инстанции, которые не подлежат сомнению, хотя я и первый раз детально описывал о произволе курьера, который нагло ставит условия доставки и называет место, куда я могу подъехать забрать карту, потому как там у него другая встреча и ему ТАМ удобно, то обещает привезти карту на "завтра" и теряется на несколько дней...
По наглому поведению курьера уже при доставке карты и ответов в стиле сам дурак понятно, что ни первый, ни второй раз воспитательно-разъяснительная работа не проводилась.
Надеюсь письменная жалоба исправит данную проблему.
В общем ложечки нашлись, карту доставили, пришлось поехать в отделение для решения вопроса с разблокировкой, не без эксцессов, но вопрос удалось решить успешно благодаря лишь начальнику отделения, так как курица обслуживающая изначально, смогла лишь принять заявление - практически дословно под диктовку "Прошу разблокировать карту в связи с тем, что на данный момент я не являюсь СПД" и сказала ожидать около трех недель )) На просьбу связаться с ответственным сотрудником - категорический отказ.
Подозревает следователь, а вот у кого-то явные проблемы с дедукцией.
Надеюсь скриншота достаточно, чтобы построить новую логическую цепочку и восстановить хронологию произошедших событий?
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