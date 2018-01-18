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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5165516651675168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:46

  Кочевник написав:Стосовно кількості гудків - дешеві смартфони Сяомі пишуть кількість гудків у пропущених викликів )

Ну ок :) Не знал.
Остается ёжик
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:18

Alfa_Bank

Спасибо за ответ
Scholar
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:17

  2XL написав:Непорядочные и бестолковые сотрудники часто пользуются мягким характером представителя и вводят её в заблуждение. Представитель банка должен после выяснения применять вопрос "шо ты пи@дишь?" и увеличение уровня обслуживания пойдет веселее! Я гарантирую) В этой теме нужно уяснить, что если клиент уже дошел до звонка/сообщения, то он действительно не доволен. Не думайте, пожалуйста, что человек имеющий деньги не найдет занятия интереснее и рациональнее, чем придираться к сотрудникам банка.


Спасибо за понимание! А вот представитель Альфа Банка выбрал другую тактику, то ли нет желания, то ли возможности разобраться наконец-то с гребанной курьерской доставкой - сначала нападение, а затем полный игнор, как в личке, так и здесь даже не удосужился прокомментировать. Видимо считает слова курьера истинной в первой инстанции, которые не подлежат сомнению, хотя я и первый раз детально описывал о произволе курьера, который нагло ставит условия доставки и называет место, куда я могу подъехать забрать карту, потому как там у него другая встреча и ему ТАМ удобно, то обещает привезти карту на "завтра" и теряется на несколько дней...

По наглому поведению курьера уже при доставке карты и ответов в стиле сам дурак понятно, что ни первый, ни второй раз воспитательно-разъяснительная работа не проводилась.
Надеюсь письменная жалоба исправит данную проблему.

В общем ложечки нашлись, карту доставили, пришлось поехать в отделение для решения вопроса с разблокировкой, не без эксцессов, но вопрос удалось решить успешно благодаря лишь начальнику отделения, так как курица обслуживающая изначально, смогла лишь принять заявление - практически дословно под диктовку "Прошу разблокировать карту в связи с тем, что на данный момент я не являюсь СПД" и сказала ожидать около трех недель )) На просьбу связаться с ответственным сотрудником - категорический отказ.

  curiousobro написав:
А я вот обосновано подозреваю, что кто-то не так бел как хочет выглядеть.

Фраза "... 21.12.17 действительно был один пропущенный вызов с номера курьера (9 гудков из 19) ... "

То есть:
- он знал, что это курьер
- он посчитал и запомнил кол-во звонков (ЗВОНКОВ,КАРЛ!)
- проснулся только 15-го

Притом у него это уже второй трабл с курьером и КК Аллы.

Ёжик что-ли? Плакали кололись но продолжали жрать кактус :)


Подозревает следователь, а вот у кого-то явные проблемы с дедукцией.
Надеюсь скриншота достаточно, чтобы построить новую логическую цепочку и восстановить хронологию произошедших событий?

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