Додано: Чет 18 січ, 2018 19:17

2XL написав: Непорядочные и бестолковые сотрудники часто пользуются мягким характером представителя и вводят её в заблуждение. Представитель банка должен после выяснения применять вопрос "шо ты пи@дишь?" и увеличение уровня обслуживания пойдет веселее! Я гарантирую) В этой теме нужно уяснить, что если клиент уже дошел до звонка/сообщения, то он действительно не доволен. Не думайте, пожалуйста, что человек имеющий деньги не найдет занятия интереснее и рациональнее, чем придираться к сотрудникам банка. Непорядочные и бестолковые сотрудники часто пользуются мягким характером представителя и вводят её в заблуждение. Представитель банка должен после выяснения применять вопрос "шо ты пи@дишь?" и увеличение уровня обслуживания пойдет веселее! Я гарантирую) В этой теме нужно уяснить, что если клиент уже дошел до звонка/сообщения, то он действительно не доволен. Не думайте, пожалуйста, что человек имеющий деньги не найдет занятия интереснее и рациональнее, чем придираться к сотрудникам банка.

curiousobro написав:

А я вот обосновано подозреваю, что кто-то не так бел как хочет выглядеть.



Фраза "... 21.12.17 действительно был один пропущенный вызов с номера курьера (9 гудков из 19) ... "



То есть:

- он знал, что это курьер

- он посчитал и запомнил кол-во звонков (ЗВОНКОВ,КАРЛ!)

- проснулся только 15-го



Притом у него это уже второй трабл с курьером и КК Аллы.



Ёжик что-ли? Плакали кололись но продолжали жрать кактус А я вот обосновано подозреваю, что кто-то не так бел как хочет выглядеть.Фраза "... 21.12.17 действительно был один пропущенный вызов с номера курьера (9 гудков из 19) ... "То есть:- он знал, что это курьер- он посчитал и запомнил кол-во звонков (ЗВОНКОВ,КАРЛ!)- проснулся только 15-гоПритом у него это уже второй трабл с курьером и КК Аллы.Ёжик что-ли? Плакали кололись но продолжали жрать кактус

Спасибо за понимание! А вот представитель Альфа Банка выбрал другую тактику, то ли нет желания, то ли возможности разобраться наконец-то с гребанной курьерской доставкой - сначала нападение, а затем полный игнор, как в личке, так и здесь даже не удосужился прокомментировать. Видимо считает слова курьера истинной в первой инстанции, которые не подлежат сомнению, хотя я и первый раз детально описывал о произволе курьера, который нагло ставит условия доставки и называет место, куда я могу подъехать забрать карту, потому как там у него другая встреча и ему ТАМ удобно, то обещает привезти карту на "завтра" и теряется на несколько дней...По наглому поведению курьера уже при доставке карты и ответов в стиле сам дурак понятно, что ни первый, ни второй раз воспитательно-разъяснительная работа не проводилась.Надеюсь письменная жалоба исправит данную проблему.В общем ложечки нашлись, карту доставили, пришлось поехать в отделение для решения вопроса с разблокировкой, не без эксцессов, но вопрос удалось решить успешно благодаря лишь начальнику отделения, так как курица обслуживающая изначально, смогла лишь принять заявление - практически дословно под диктовку "Прошу разблокировать карту в связи с тем, что на данный момент я не являюсь СПД" и сказала ожидать около трех недель )) На просьбу связаться с ответственным сотрудником - категорический отказ.Подозревает следователь, а вот у кого-то явные проблемы с дедукцией.Надеюсь скриншота достаточно, чтобы построить новую логическую цепочку и восстановить хронологию произошедших событий?Также рекомендую записаться на следующий набор