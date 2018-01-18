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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5167516851695170>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:02

  guntherhouse777 написав:Мы с ней мило побеседовали, пока я подписывал документы.


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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:51

Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:55

Re: Альфа-Банк

Усі халявні беріть, тільки страховки/смс к чорту відключайте :)
https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:11

  tano написав:Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?

Экомаркет есть рядом?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:25

  BBC написав:
  tano написав:Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?

Экомаркет есть рядом?

Есть.
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:34

  tano написав:
  BBC написав:
  tano написав:Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?

Экомаркет есть рядом?

Есть.

Тогда рекомендую карту ЭКО-Максимум
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1) Льготный период де факто до 30 дней
2) Если не в грейсе, то комиссия 3,5% от задолжности
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:06

BBC

ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:09

  IMPRINTER написав:BBC

ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.

Обычный тоже вжарит, но не 3,5%, а 60 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:12

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC

ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.

Обычный тоже вжарит, но не 3,5%, а 60 грн.


ну при большом лимите это совсем разные вещи ... 3,5% от 50 000 это 1750 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:12

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC

ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.

Обычный тоже вжарит, но не 3,5%, а 60 грн.

А можно поподробнее?
tano
 
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