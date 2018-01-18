Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:02
guntherhouse777 написав:
Мы с ней мило побеседовали, пока я подписывал документы.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 22:51
Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?
tano
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Додано: Чет 18 січ, 2018 22:55
Усі халявні беріть, тільки страховки/смс к чорту відключайте
https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 18 січ, 2018 23:11
tano написав:
Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?
Экомаркет есть рядом?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 18 січ, 2018 23:25
BBC написав: tano написав:
Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?
Экомаркет есть рядом?
Есть.
tano
Повідомлень: 136
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Подякував: 41 раз.
Подякували: 4 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 23:34
tano написав: BBC написав: tano написав:
Только сейчас появилась возможность оформить кредитку от Аллы. Буду благодарен если кто-нибудь проведет ликбез: какую (какие) просить, как выгоднее использовать, на что обращать внимание?
Экомаркет есть рядом?
Есть.
Тогда рекомендую карту ЭКО-Максимум
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1) 2% (чистыми) кеш-бек бонусами ЭКО на все покупки и независимо от того кредитные ли средства
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1) Льготный период де факто до 30 дней
2) Если не в грейсе, то комиссия 3,5% от задолжности
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:06
BBC ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:09
IMPRINTER написав: BBC
ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.
Обычный тоже вжарит, но не 3,5%, а 60 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12471
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1041 раз.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:12
BBC написав: IMPRINTER написав: BBC
ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.
Обычный тоже вжарит, но не 3,5%, а 60 грн.
ну при большом лимите это совсем разные вещи ... 3,5% от 50 000 это 1750 грн.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 33185
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5269 раз.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:12
BBC написав: IMPRINTER написав: BBC
ну и скажите что гасить надо полностью весь долг, а не частями как обычный Максимум, иначе вжарит.
Обычный тоже вжарит, но не 3,5%, а 60 грн.
А можно поподробнее?
tano
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