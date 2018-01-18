Sergion, добрый день. Выясняю Ваш вопрос.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:02
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:35
Re: Альфа-Банк
Нагадайте, по якому регламенту пройде операція по валютній карті:
1) поповнення в МАБ гривневої карти з валютної;
2)сторонній р2р з валютної ультри;
3)зняття в банкоматі.
Який з варіантів проведеться день в день? Чи всі вже з понеділка по курсу в момент проведення по рахунку?
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49
Re: Альфа-Банк
1-30 дней. Обычно второй рабочий, но бывают варианты. Тоесть обычно в среду.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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