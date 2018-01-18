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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5171517251735174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:02

  Sergion написав:Оф. пред, например p2p перевод с карты Альфы на карту другого банка (через сервис другого банка) совершен в понедельник утром, то до какого времени крайний срок проведения данной операции по счету в Альфа-Банке?

Sergion, добрый день. Выясняю Ваш вопрос.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:35

Re: Альфа-Банк

Нагадайте, по якому регламенту пройде операція по валютній карті:
1) поповнення в МАБ гривневої карти з валютної;
2)сторонній р2р з валютної ультри;
3)зняття в банкоматі.
Який з варіантів проведеться день в день? Чи всі вже з понеділка по курсу в момент проведення по рахунку?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49

Re: Альфа-Банк

Sergion написав:Оф. пред, например p2p перевод с карты Альфы на карту другого банка (через сервис другого банка) совершен в понедельник утром, то до какого времени крайний срок проведения данной операции по счету в Альфа-Банке?
1-30 дней. Обычно второй рабочий, но бывают варианты. Тоесть обычно в среду.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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