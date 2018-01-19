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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5172517351745175>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:02

  Sergion написав:Оф. пред, например p2p перевод с карты Альфы на карту другого банка (через сервис другого банка) совершен в понедельник утром, то до какого времени крайний срок проведения данной операции по счету в Альфа-Банке?

Sergion, добрый день. Выясняю Ваш вопрос.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:35

Re: Альфа-Банк

Нагадайте, по якому регламенту пройде операція по валютній карті:
1) поповнення в МАБ гривневої карти з валютної;
2)сторонній р2р з валютної ультри;
3)зняття в банкоматі.
Який з варіантів проведеться день в день? Чи всі вже з понеділка по курсу в момент проведення по рахунку?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49

Re: Альфа-Банк

Sergion написав:Оф. пред, например p2p перевод с карты Альфы на карту другого банка (через сервис другого банка) совершен в понедельник утром, то до какого времени крайний срок проведения данной операции по счету в Альфа-Банке?
1-30 дней. Обычно второй рабочий, но бывают варианты. Тоесть обычно в среду.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:46

Re: Альфа-Банк

Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів

В этом тарифе SMS тоже платные с февраля?
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:55

  Sergiys2009 написав:Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів

В этом тарифе SMS тоже платные с февраля?

Останутся бесплатными
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:48

1% за депозит

Итак, 19 число, снятие депозитов через текущий таки обложили мздой.
Эх, Алла, Алла...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:50

  curiousobro написав:Итак, 19 число, снятие депозитов через текущий таки обложили мздой.
Эх, Алла, Алла...

не стоит паниковать - всегда есть альтернативные варианты...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:50

curiousobro
Текущий нах...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:54

  Cler написав:не стоит паниковать - всегда есть альтернативные варианты...

Да что вы, никакой паники.
Так, легкая грусть...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:04

  Vorlon написав:curiousobro
Текущий нах...


так вы его вроде и не открывали :lol:
и назовите количество банков которые принимают нал/безнал на текущий без комиса и так же их выдают без комиса.
при чем на текущий без комиса можно еще и сливать деньги с дебеток которые могут пополнять третьи лица без комиса.
извините - но халява когда нить должна была закончится. обнальщикам канеш канал прикрыли. а мне как простому клиенту пофик на этот комис. я не настолько часто выхожу в наличку.
mephala
 
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