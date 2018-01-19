|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:02
Sergion написав:
Оф. пред, например p2p перевод с карты Альфы на карту другого банка (через сервис другого банка) совершен в понедельник утром, то до какого времени крайний срок проведения данной операции по счету в Альфа-Банке?
Sergion, добрый день. Выясняю Ваш вопрос.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4090
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:35
Нагадайте, по якому регламенту пройде операція по валютній карті:
1) поповнення в МАБ гривневої карти з валютної;
2)сторонній р2р з валютної ультри;
3)зняття в банкоматі.
Який з варіантів проведеться день в день? Чи всі вже з понеділка по курсу в момент проведення по рахунку?
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49
Sergion написав:Оф. пред, например p2p перевод с карты Альфы на карту другого банка (через сервис другого банка) совершен в понедельник утром, то до какого времени крайний срок проведения данной операции по счету в Альфа-Банке?
1-30 дней. Обычно второй рабочий, но бывают варианты. Тоесть обычно в среду.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:46
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів
В этом тарифе SMS тоже платные с февраля?
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
-
Sergiys2009
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:55
Sergiys2009 написав:
Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів
В этом тарифе SMS тоже платные с февраля?
Останутся бесплатными
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23123
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1893 раз.
- Подякували: 2605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:48
Итак, 19 число, снятие депозитов через текущий таки обложили мздой.
Эх, Алла, Алла...
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 665
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:50
curiousobro написав:
Итак, 19 число, снятие депозитов через текущий таки обложили мздой.
Эх, Алла, Алла...
не стоит паниковать - всегда есть альтернативные варианты...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 1815
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:50
curiousobro
Текущий нах...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5208
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:54
Cler написав:
не стоит паниковать - всегда есть альтернативные варианты...
Да что вы, никакой паники.
Так, легкая грусть...
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 665
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:04
Vorlon написав:curiousobro
Текущий нах...
так вы его вроде и не открывали
и назовите количество банков которые принимают нал/безнал на текущий без комиса и так же их выдают без комиса.
при чем на текущий без комиса можно еще и сливать деньги с дебеток которые могут пополнять третьи лица без комиса.
извините - но халява когда нить должна была закончится. обнальщикам канеш канал прикрыли. а мне как простому клиенту пофик на этот комис. я не настолько часто выхожу в наличку.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 2585
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8614
|1273150
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12292
|2391131
|
|
|29743
|3659584
|
реклама
|