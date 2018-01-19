так вы его вроде и не открывали и назовите количество банков которые принимают нал/безнал на текущий без комиса и так же их выдают без комиса. при чем на текущий без комиса можно еще и сливать деньги с дебеток которые могут пополнять третьи лица без комиса. извините - но халява когда нить должна была закончится. обнальщикам канеш канал прикрыли. а мне как простому клиенту пофик на этот комис. я не настолько часто выхожу в наличку.
Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках. Выдача депо идет почти всегда через текущий и почти у всех есть оговорки в тарифах, что депозитные деньги выдаются без комиссии. Альфа пополнила ряды г-банков в этом отношении. К сожалению.
Лайфхак: можно открыть за 2-3 недели до окончания депозита самый базовый пакет услуг с картами, снять деньги и закрыть карты-счета. У меня в феврале заканчивается, на днях заказал себе карты. По словам операциониста, вполне вероятно, что в таком случае с меня в феврале даже ничего не спишут. В любом случае - собрался на выход.
Сержик написав:Лайфхак: можно открыть за 2-3 недели до окончания депозита самый базовый пакет услуг с картами, снять деньги и закрыть карты-счета. У меня в феврале заканчивается, на днях заказал себе карты. По словам операциониста, вполне вероятно, что в таком случае с меня в феврале даже ничего не спишут. В любом случае - собрался на выход.
Ну якщо в гривні то це зрозуміло - відкрив дебітну картку і отримав депозит через банкомат. А якщо у валюті тоді як? Через банкомат не отримаєш.
curiousobro написав:Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках. Выдача депо идет почти всегда через текущий и почти у всех есть оговорки в тарифах, что депозитные деньги выдаются без комиссии. Альфа пополнила ряды г-банков в этом отношении. К сожалению.
почему вы уверены что придя в отделение открывать депозит вам обязательно откроют текущий счет? я например открывал депозит валютный предварительно сам открыв счет и запихнув туда деньги. И менеджер очень переживала сможет ли она прямо с текущего открыть мне депо. Даже к старшей бегала и та пришла тыкнула ей пальцем в экран что где нажать. Из чего я сделал вывод что основная практика открытия депошек в отделении идет без текущего счета. А вы свой вывод на чем сделали?
curiousobro написав:Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках. Выдача депо идет почти всегда через текущий и почти у всех есть оговорки в тарифах, что депозитные деньги выдаются без комиссии. Альфа пополнила ряды г-банков в этом отношении. К сожалению.
почему вы уверены что придя в отделение открывать депозит вам обязательно откроют текущий счет? я например открывал депозит валютный предварительно сам открыв счет и запихнув туда деньги. И менеджер очень переживала сможет ли она прямо с текущего открыть мне депо. Даже к старшей бегала и та пришла тыкнула ей пальцем в экран что где нажать. Из чего я сделал вывод что основная практика открытия депошек в отделении идет без текущего счета. А вы свой вывод на чем сделали?
Буду рад ошибатся и если будут выдавать напрямую в кассе с депозитного счета. Сужу по бывшим депозитам в авале, отп и привате. везде было через текущий. Щас почти полностью переехал в альфу с картами и мабом.
curiousobro написав:Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках.
...просто у некоторые не в состоянии понять суть вопроса....и о обнале как таковом ничего по сути не понимают - слышали звон да не знают где он....и всюду суют модное слово...( к сожалению понять что идет обложение комиссиями и сужение возможностей таки для простого вкладчика им не понять. ..и какой в принципе может быть обнал у физ.лица ?...бред сивой кобылы несут да и только...
adamsmittttt написав:Когда капитализация процентов по сберу перестанет в выписке быть то красного цвета с минусом, то зелёного цвета с плюсом?
adamsmittttt, непонятна суть Вашего вопроса.
Наверно речь идёт о мобайле. Там есть 2 записи о капитализации в выписке ощадного, первая о начислении зелёная, вторая о снятии красная. В мабе вебверсии этих записей нет вообще.
Именно. Только я не снимаю, и зачем мне там красная запись, которая только путает... Упали проценты, пополнил сбер - зелёная запись должна быть, снял часть суммы с вклада - красная. Зачем клиенту одну и ту же операцию по капитализации процентов показывать разными цветами? Это только запутывает, тем более что Альфа остаток после каждой операции в выписке не показывает, и красные записи реально напрягают, потому что имеют смысловую нагрузку, соответствующую снятию денег со сберегательного...