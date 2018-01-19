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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5172517351745175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:32

  mephala написав:
  Vorlon написав:curiousobro
Текущий нах...


так вы его вроде и не открывали :lol:
и назовите количество банков которые принимают нал/безнал на текущий без комиса и так же их выдают без комиса.
при чем на текущий без комиса можно еще и сливать деньги с дебеток которые могут пополнять третьи лица без комиса.
извините - но халява когда нить должна была закончится. обнальщикам канеш канал прикрыли. а мне как простому клиенту пофик на этот комис. я не настолько часто выхожу в наличку.

Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках.
Выдача депо идет почти всегда через текущий и почти у всех есть оговорки в тарифах, что депозитные деньги выдаются без комиссии.
Альфа пополнила ряды г-банков в этом отношении. К сожалению.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:53

Re: Альфа-Банк

Лайфхак: можно открыть за 2-3 недели до окончания депозита самый базовый пакет услуг с картами, снять деньги и закрыть карты-счета. У меня в феврале заканчивается, на днях заказал себе карты. По словам операциониста, вполне вероятно, что в таком случае с меня в феврале даже ничего не спишут. В любом случае - собрался на выход.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:12

  Сержик написав:Лайфхак: можно открыть за 2-3 недели до окончания депозита самый базовый пакет услуг с картами, снять деньги и закрыть карты-счета. У меня в феврале заканчивается, на днях заказал себе карты. По словам операциониста, вполне вероятно, что в таком случае с меня в феврале даже ничего не спишут. В любом случае - собрался на выход.

Ну якщо в гривні то це зрозуміло - відкрив дебітну картку і отримав депозит через банкомат. А якщо у валюті тоді як? Через банкомат не отримаєш.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:42

  curiousobro написав:Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках.
Выдача депо идет почти всегда через текущий и почти у всех есть оговорки в тарифах, что депозитные деньги выдаются без комиссии.
Альфа пополнила ряды г-банков в этом отношении. К сожалению.


почему вы уверены что придя в отделение открывать депозит вам обязательно откроют текущий счет?
я например открывал депозит валютный предварительно сам открыв счет и запихнув туда деньги. И менеджер очень переживала сможет ли она прямо с текущего открыть мне депо. Даже к старшей бегала и та пришла тыкнула ей пальцем в экран что где нажать. Из чего я сделал вывод что основная практика открытия депошек в отделении идет без текущего счета. А вы свой вывод на чем сделали?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:53

  mephala написав:
  curiousobro написав:Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках.
Выдача депо идет почти всегда через текущий и почти у всех есть оговорки в тарифах, что депозитные деньги выдаются без комиссии.
Альфа пополнила ряды г-банков в этом отношении. К сожалению.


почему вы уверены что придя в отделение открывать депозит вам обязательно откроют текущий счет?
я например открывал депозит валютный предварительно сам открыв счет и запихнув туда деньги. И менеджер очень переживала сможет ли она прямо с текущего открыть мне депо. Даже к старшей бегала и та пришла тыкнула ей пальцем в экран что где нажать. Из чего я сделал вывод что основная практика открытия депошек в отделении идет без текущего счета. А вы свой вывод на чем сделали?

Буду рад ошибатся и если будут выдавать напрямую в кассе с депозитного счета.
Сужу по бывшим депозитам в авале, отп и привате. везде было через текущий. Щас почти полностью переехал в альфу с картами и мабом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:55

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Речь не об обнальщиках, а о обычных депозитчиках.

...просто у некоторые не в состоянии понять суть вопроса....и о обнале как таковом ничего по сути не понимают - слышали звон да не знают где он....и всюду суют модное слово...( к сожалению понять что идет обложение комиссиями и сужение возможностей таки для простого вкладчика им не понять.
..и какой в принципе может быть обнал у физ.лица ?...бред сивой кобылы несут да и только...
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:58

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:Когда капитализация процентов по сберу перестанет в выписке быть то красного цвета с минусом, то зелёного цвета с плюсом?

adamsmittttt, непонятна суть Вашего вопроса.

Наверно речь идёт о мобайле.
Там есть 2 записи о капитализации в выписке ощадного, первая о начислении зелёная, вторая о снятии красная.
В мабе вебверсии этих записей нет вообще.
Именно. Только я не снимаю, и зачем мне там красная запись, которая только путает...
Упали проценты, пополнил сбер - зелёная запись должна быть, снял часть суммы с вклада - красная.
Зачем клиенту одну и ту же операцию по капитализации процентов показывать разными цветами? Это только запутывает, тем более что Альфа остаток после каждой операции в выписке не показывает, и красные записи реально напрягают, потому что имеют смысловую нагрузку, соответствующую снятию денег со сберегательного...
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