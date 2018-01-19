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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 січ, 2018 12:27
IMPRINTER написав:
да у нас вообще под забором очередь желающих ... 100 банков закрыто
Но если потом на девочку поступила оф.жалоба, то ее депримируют/уволят с теми же словами "вы не умеете..."
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 20 січ, 2018 12:31
Когда-то давно получил карту Дебют и несколько депозитов открыто с нее и возврат на нее же. Но у нее истекает срок действия весной. Мне выдадут такую же новую или можно перебить карту возврата депо на Комфорт?
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ishvara
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Додано: Суб 20 січ, 2018 13:17
ishvara написав:
Когда-то давно получил карту Дебют и несколько депозитов открыто с нее и возврат на нее же. Но у нее истекает срок действия весной. Мне выдадут такую же новую или можно перебить карту возврата депо на Комфорт?
Дебют можно перевыпустить только в любую другую пакетную карту. Новые дебюты не выдаются.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 13:18
ishvara написав:
можно перебить карту возврата депо на Комфорт
заявлением в отделении
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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Додано: Суб 20 січ, 2018 15:14
buratinyo написав:
Брехня. Альфа-банк при открытия депозита тулит открыть новый текущий счет. Причем объяснить зачем открывать текущий счет, если, например, таковой уже имеется, не может. Более того сотрудники навязывает открытие и нового карточного счета с получением морально устаревшей карточки с магнитной полосой, которая легко сканируется мошенниками даже начального уровня и поэтому не обеспечивает должной безопасности и сохранность денег на вашем счете. На эту карту они хотят потом перечислять и проценты, и возвращать тело депозита.
Таких моментов достаточно, чтобы убедиться в том, что с этим банком поддерживать сотрудничество из-за низкой квалификации менеджеров, другого персонала и их высокой текучки очень чревато. Банк российский и к своим украинским клиентам возможно особенно после отжатия Крыма он стал относиться пренебрежительно. Типа, доить так доить до последней гривны.
Не знаю, может просто показалось, но интуиции своей доверять нужно.
ну в бегемоте девочки при выдаче универсальной чухают клиенту что ему обязательно нужно рассчитаться картой в течении нескольких дней на 50-100-200 грн для ее активации. вы тоже побежите побыстрее рассчитываться потому что менеджер сказала?
ЗЫ
во всех банках где плановый подход к работе сотрудников всегда будет подобное.
и если вы верите во все что говорят девочки в отделении - ваши проблемы.
я он свой текущий счет в баксах неделю открывал. проел плешь офпреду и гарячке потому что девочки в отделении были еще той квалификации.
ЗЗЫ
решил вспомнить как я зеленый набивал шишки у аллы viewtopic.php?p=3862554#p3862554
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mephala
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Додано: Суб 20 січ, 2018 15:47
curiousobro написав: Cler написав:
не стоит паниковать - всегда есть альтернативные варианты...
Да что вы, никакой паники.
Так, легкая грусть...
к сожалению идеальных банков не существует, а задачи у банка и клиента разные... за 9 лет пока я была клиентом Альфы это не первое ухудшение условий для клиентов...
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Cler
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Додано: Суб 20 січ, 2018 16:18
ishvara написав:Когда-то давно получил карту Дебют и несколько депозитов открыто с нее и возврат на нее же. Но у нее истекает срок действия весной. Мне выдадут такую же новую или можно перебить карту возврата депо на Комфорт?
Нужно заранее перебить карту возврата депо на Комфорт, чтобы деньги потом не искать.
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Інкогніто
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Додано: Суб 20 січ, 2018 18:24
mephala написав: buratinyo написав:
Брехня. Альфа-банк при открытия депозита тулит открыть новый текущий счет. Причем объяснить зачем открывать текущий счет, если, например, таковой уже имеется, не может. Более того сотрудники навязывает открытие и нового карточного счета с получением морально устаревшей карточки с магнитной полосой, которая легко сканируется мошенниками даже начального уровня и поэтому не обеспечивает должной безопасности и сохранность денег на вашем счете. На эту карту они хотят потом перечислять и проценты, и возвращать тело депозита.
Таких моментов достаточно, чтобы убедиться в том, что с этим банком поддерживать сотрудничество из-за низкой квалификации менеджеров, другого персонала и их высокой текучки очень чревато. Банк российский и к своим украинским клиентам возможно особенно после отжатия Крыма он стал относиться пренебрежительно. Типа, доить так доить до последней гривны.
Не знаю, может просто показалось, но интуиции своей доверять нужно.
ну в бегемоте девочки при выдаче универсальной чухают клиенту что ему обязательно нужно рассчитаться картой в течении нескольких дней на 50-100-200 грн для ее активации. вы тоже побежите побыстрее рассчитываться потому что менеджер сказала?
ЗЫ
во всех банках где плановый подход к работе сотрудников всегда будет подобное.
и если вы верите во все что говорят девочки в отделении - ваши проблемы.
я он свой текущий счет в баксах неделю открывал. проел плешь офпреду и гарячке потому что девочки в отделении были еще той квалификации.
ЗЗЫ
решил вспомнить как я зеленый набивал шишки у аллы viewtopic.php?p=3862554#p3862554
1 Про бегемот это демагогия на 100%. Речь ведь идет об Альфа-банке, зачем приплетать сюда такой ранее скандальный "Приватбанк", который хоть и славился своими вороватыми сотрудниками, но сейчас заметно стал лучше и проще для понимания. У него очень хорошо работает приват24, очень хорошо работает контактный центр, решающий всевозможные затруднения и вопросы. Никогда бы не подумал раньше, что смогу такое написать про Приватбанк.
Но все течет - все меняется.
Помогал открыть карту родственникам два года назад. Девочки говорили, чтобы они сразу же положили 200 грн на счет, но в течении нескольких минут я выяснил, что причина в том, что там действовала программа по премированию сотрудников, которые открывали карты клиентам, на которые в тот же день поступали не менее 200 грн. Вопрос этот ведь не критичный для клиентов, так как у Приватбанка нет не снимаемого остатка и обслуживание карты бесплатно. Чего не скажешь о картах Альфа-банка. Плюс при оплате картой Приватбанка в магазинах на бонусный счет сразу же начисляются проценты, которые тут же можно и потратить. Небольшая лафа может кого-то и порадует.
2. Текущий счет в баксах Вы неделю открывали?
В Приватбанке 15 минут на это требовалось 3 года назад. Сейчас думаю, что не дольше.
3. Спасибо, почитаю, чтобы убедиться в справедливости своей интуиции.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Суб 20 січ, 2018 19:32
Інкогніто написав:
ishvara написав:Когда-то давно получил карту Дебют и несколько депозитов открыто с нее и возврат на нее же. Но у нее истекает срок действия весной. Мне выдадут такую же новую или можно перебить карту возврата депо на Комфорт?
Нужно заранее перебить карту возврата депо на Комфорт, чтобы деньги потом не искать.
вряд ли придётся разыскивать деньги - новые пакеты как правило привязывают к тому же расчётному счёту что и дебют...
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Cler
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